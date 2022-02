Низька температура, вітер, підвищена вологість… Все це навряд чи допомагає волоссю залишатися сильним і доглянутим у холодну пору року. Тому найчастіше саме в грудні-січні ми помічаємо, що колір тьмяніє, волоски стають ламкими і випадають, електризуються і завдають чимало клопоту їхній власниці. Чи можна цього уникнути? Звичайно! Достатньо дотримуватися простих правил зимового догляду за волоссям.

Незважаючи на те що догляд за волоссям взимку вимагає особливо пильної уваги з вашого боку, це абсолютно необов’язково має позначитися на сімейному бюджеті. Так, салонні процедури і дорогі засоби ефективніше відновлюють волосся, проте забезпечити належний догляд без особливих зусиль можна і в домашніх умовах. Яких правил догляду за волоссям взимку варто дотримуватися?

Засоби люксових брендів для догляду за волоссям безсилі в боротьбі проти холоду. Найпростіший і банальний спосіб уберегти шевелюру від впливу морозного повітря – носити головний убір. Але хоча краса і вимагає жертв, не забувайте, що шапка не має бути занадто вузькою, стискати скроні або потилицю. До речі, шапка в класичному розумінні цього слова може похизуватися чималою кількістю модних альтернатив. У цьому сезоні в тренді як кокетливі берети, жіночні кепі, так і затишні капюшони з кольоровим хутром.

Ефективність будь-якого догляду, спрямованого на оздоровлення волосся, полягає в його стабільності. Ми рекомендуємо приділяти кожного дня хоча б декілька хвилин на турботу про волосся. Нехай стане звичкою:

Не менше одного разу на тиждень варто робити живильні та зволожувальні маски, а після кожного миття голови наносити на кінчики волосся олію – наприклад, кокосову.

Холод шкодить волоссю так само, як і жар. Тому взимку перукарі радять мінімізувати використання інструментів для гарячої укладки, таких як фен, термобігуді та плойки. Але це зовсім не означає, що надвір можна виходити з вологим волоссям: крапельки рідини замерзають на холоді та лише збільшують ламкість волосся.

Шампунь, яким ви користувалися влітку, може виявитися абсолютно марним взимку. Найкраще рішення у холодну пору року – натуральні засоби без СЛС. Це дозволяє захистити локони від пересихання.

Сподіваємося, наші поради допоможуть вам зберегти красу і здоров’я волосся надовго!

