Які тенденції коротких зачісок у 2018 році? Як укласти своє волосся, щоб виглядати стильно і привабливо? Ми підібрали найкращі короткі зачіски, які надихнуть вас на новий образ.
Перевагою короткого волосся залишається його універсальність. Такі стрижки виглядають неймовірно стильно і підходять жінкам різного віку. Обирайте коротку зачіску, якщо у вас чиста шкіра, симетричні риси обличчя і правильна форма черепа. В іншому випадку всі недоліки та проблемні ділянки будуть більш помітними й підкресленими.
Асиметрія – популярний прийом у створенні модних зачісок на коротке волосся у 2018 році. Актуальні також стрижки “піксі”, вкорочене каре, боб і гаврош. На думку провідних дизайнерів і стилістів, карамель, глибокий фіолетовий і коньячний відтінки будуть особливо важливі в створенні образів з коротким волоссям.
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Боб
Найбільш зручна зачіска, яка не втрачає популярності багато років. І це все завдяки її здатності адаптуватися під будь-яку зовнішність. Додатковими перевагами виділяємо легкість в укладанні й рідкісну корекцію. Ви можете поекспериментувати із фарбуванням, а також з довжиною на потилиці та біля обличчя.
Гаврош
Ця тенденція повернулася до нас з 90-х років. Додайте до цієї зачіски фарбування або тонування. Крім того, рвані краї або ефект багатошаровості будуть виглядати незвично.
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Піксі
Ця стрижка виглядає так: довге волосся на маківці та дуже коротке на потилиці і скронях. Така зачіска підійде жінкам з тонким, слабким волоссям. До того ж вона підкреслює лінію шиї та овал обличчя, візуально роблячи жінку молодшою. Піксі швидко сохне і не вимагає особливих зусиль при укладанні. Носіть цю зачіску з рваними кінцями і подовженим асиметричним чубчиком, який можна пофарбувати в різні кольори.
Вкорочене каре
Ця зачіска ніколи не вийде з моди та завжди буде стильною і привабливою. Класичну стрижку слід доповнити рваними пасмами, недбалим укладанням і кучерями. Правильно обстрижене каре не вимагає особливої уваги при укладанні. Достатньо просто висушити волосся.
Асиметрія
Асиметричні зачіски створюються на основі каре, бобу або піксі, але до них додається індивідуальний контур. Таке поєднання волосся різної довжини і фактурних пасм підходить для будь-якої форми обличчя. Чубчик набік буде виглядати особливо ефектно з такою зачіскою. Також можете зачесати волосся набік, зробивши косий проділ. Багаторівневі зачіски легко укладаються, віднімаючи зовсім небагато часу.
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