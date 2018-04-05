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Телеканал СТБ / Василь Вірастюк візьме участь у шоу «Зважені та щасливі»

Василь Вірастюк візьме участь у шоу «Зважені та щасливі»

Телеканал СТБ

Телеканал СТБ розпочинає зйомки восьмого сезону найвагомішого шоу країни «Зважені та щасливі». Цього року  за здорове і щасливе життя боротимуться батьки і діти.

василий вирастюк
У новому сезоні буде худнути заслужений майстер спорту України, володар титулу «Найсильніша людина світу» і неодноразовий чемпіон світу в силовому багатоборстві Василь Вірастюк.

«Скажу чесно, самому тренуватися складно. А на проекті «Зважені та щасливі» є можливість худнути в компанії. Це завжди веселіше й ефективніше, коли хтось підбадьорює, піджучує, — радіє Василь. — Я не ставлю собі за мету досягти якоїсь конкретної цифри. Я просто хочу скинути вагу, щоб мені було комфортно сидіти, стояти, щоб було чудове самопочуття».

василий вирастюк

«Нам сподобався досвід минулого сезону — коли нарівні з учасниками худне відома в Україні персона. І ми раді, що Василь відгукнувся на нашу пропозицію взяти участь у проекті, — коментує директор ТО, яке виробляє «Зважені та щасливі», Євген Тунік. — У Василя особливий тип статури, дуже багато м’язів. Але статус найсильнішої людини у світі не скасовує того, що у володаря цього титулу можуть бути проблеми з вагою або здоров’ям. Василь сам бачить, що щось зайве потрібно прибирати, і готовий це робити разом із парами нового сезону».

Тренери шоу — В’ячеслав і Марина Узелкови — вже готуються до зустрічі зі своїми новими підопічними. Під чиїм керівництвом буде худнути Василь Вірастюк і з ким у парі він прийде на проект, поки невідомо.

Зйомки найголовнішого реаліті про схуднення стартують у квітні та триватимуть до середини літа. Прем’єра нового сезону шоу «Зважені та щасливі» в ефірі СТБ традиційно відбудеться восени 2018 року.

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