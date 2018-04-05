У випуску 5 від 06.04.2018 глядачів шоу «Холостяк»-8 чекає сюрприз. На проекті з’явиться… Анетті Жернова! Невже у скандальної дівчини стосунки з Рожденом Анусі? Подробиці в матеріалі.

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У 6 сезоні шоу «Холостяк» Анетті Жернова пробувала створити стосунки з Іраклі Макацарія. Крок за кроком дівчина зачаровувала холостяка й навіть дійшла до фіналу! Але стати його другою половинкою Анетті не судилося.

І тепер у 8 сезоні дівчина знову з’явиться на проекті. Яка історія пов’язує її з Рожденом Анусі? Чи є в них на цей момент стосунки? І як Анетті потрапила на проект? Не пропустіть всі подробиці вже цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ!

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Але це ще не все. Обуренню учасниць немає меж! Що ж такого накоїв Рожден? І як він зможе пояснити свій вчинок?

Дивіться шоу «Холостяк»-8 06.04.2018 о 20:00 на телеканалі СТБ!