«Небачене Євробачення 2018» починає захоплюючу екскурсію за лаштунки Національного відбору на Євробачення! Хочете дізнатися подробиці головних скандалів Нацвідбору і почути коментарі відомих продюсерів? Дивіться «Небачене Євробачення 2018» випуск 1 від 30.03.2018!

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Найяскравіші моменти і найгучніші скандали конкурсу коментують музичний продюсер Нацвідбору Руслан Квінта, ведучий Сергій Притула, судді Андрій Данилко та Євген Філатов, а також відомі українські продюсери Володимир Бебешко, Юрій Нікітін, Ігор Тарнапольський і Михайло Ясинський.

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Що сказав Андрій Данилко про своє некоректну поведінку по відношенню до співачки TAYANNA та її менеджера Олександра Кажіяна? Чому ONUKA ніколи не братиме участі в Нацвідборі? Як відреагували учасники конкурсу на його результати?

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Video: Небачене Євробачення: скандали Нацвідбору на Євробачення 2018 Небачене Євробачення 2018 розпочинає розповідь про те, що залишилося за лаштунками Нацвідбору на Євробачення 2018. Дивіться просто зараз про головні скандали Нацвідбору 2018!

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