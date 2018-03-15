Тетяна Литвинова — чарівна суддя «МастерШеф», кулінар і ресторатор — після закінчення зйомок проекту вирушила відпочивати. Відновити сили та від душі покататися на лижах Тетяна вирішила у Французьких Альпах. На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася знімками та відео з довгоочікуваного відпочинку.

Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova) Мар 13, 2018 в 5:49 PDT

Тетяна Литвинова після зйомок фіналу «МастерШеф» вирушила у відпустку на французький гірськолижний курорт Валь д’Ізер. Ось що пише сама Тетяна на своїй сторінці в Instagram: «Відчути відпустку свіжою та вражаючою — це про Альпи. Не віриться, але я теж встигну покатати цей сезон! А у Франції ще й смачно покатати!».

Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova) Мар 13, 2018 в 5:53 PDT

Тетяну вразили розміри снігових заметів — вони сягали кількох метрів, а також гарна робота комунальних служб регіону. Зірка зізналася, що ніколи раніше не бачила нічого подібного: «Відчуваю себе тут хобітом. Ніколи не бачила таких шапок (снігу. — Прим. ред.) і такого порядку — при щоденному снігопаді все прибирається миттєво і ніяких тобі заторів!».

Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova) Мар 14, 2018 в 5:38 PDT

Суддя «МастерШеф» порадувала шанувальників свіжим відео, на якому вона спускається на лижах зі снігового альпійського схилу. Тетяна з властивим їй оптимізмом весело підписала цю публікацію: «Сонячні Альпи махають вам хвостом».

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