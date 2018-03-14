14 березня ведучий проекту «Караоке на майдані», екс-суддя проектів «Х-фактор» і «Україна має талант» Ігор Кондратюк відзначає 56-й день народження! Хто вже встиг привітати відомого шоумена – читайте в матеріалі. За роки своєї творчої діяльності Ігор Васильович заслужив не тільки любов мільйонів глядачів, а й повагу колег. Так, однією з перших у соціальних мережах його привітала Слава Фролова, з якою Кондратюк сидів у сусідніх кріслах членів журі «Україна має талант» не один рік.

«Ігор Кондратюк! Моя любов не цівка диму! Тато! Ти ж знаєш, як сильно і як міцно! Будь завжди на висоті і в усьому білому! Дуже люблю, поважаю, бажаю миру, перемог, здоров’я, грошей, удачі і любові! До зустрічі!», – написала Слава, опублікувавши смішне фото в Instagram.

A post shared by Slava Frolova (@slava_frolova) on Mar 14, 2018 at 2:30am PDT

Приєднався до привітань і переможець «Х-фактор»-3 Євген Літвінкович. Ігор Кондратюк був його наставником на шоу і зіграв важливу роль у становленні Євгена як артиста.

«Ігорю Васильовичу з днем ​​народження!!! Любові і миру!!!» – підписав фото артист.

Редакція stb.ua від щирого серця вітає Ігоря Васильовича з днем ​​народження і бажає міцного здоров’я, щастя і натхнення.