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Телеканал СТБ / Сьогодні Ігор Кондратюк святкує день народження

Сьогодні Ігор Кондратюк святкує день народження

Телеканал СТБ

14 березня ведучий проекту «Караоке на майдані», екс-суддя проектів «Х-фактор» і «Україна має талант» Ігор Кондратюк відзначає 56-й день народження! Хто вже встиг привітати відомого шоумена – читайте в матеріалі.IMG_1950 копияЗа роки своєї творчої діяльності Ігор Васильович заслужив не тільки любов мільйонів глядачів, а й повагу колег. Так, однією з перших у соціальних мережах його привітала Слава Фролова, з якою Кондратюк сидів у сусідніх кріслах членів журі «Україна має талант» не один рік.

«Ігор Кондратюк! Моя любов не цівка диму! Тато! Ти ж знаєш, як сильно і як міцно! Будь завжди на висоті і в усьому білому! Дуже люблю, поважаю, бажаю миру, перемог, здоров’я, грошей, удачі і любові! До зустрічі!», – написала Слава, опублікувавши смішне фото в Instagram.

A post shared by Slava Frolova (@slava_frolova) on

Приєднався до привітань і переможець «Х-фактор»-3 Євген Літвінкович. Ігор Кондратюк був його наставником на шоу і зіграв важливу роль у становленні Євгена як артиста.29178828_2361134060579159_2280753128825421824_n

«Ігорю Васильовичу з днем ​​народження!!! Любові і миру!!!» – підписав фото артист.

Редакція stb.ua від щирого серця вітає Ігоря Васильовича з днем ​​народження і бажає міцного здоров’я, щастя і натхнення.