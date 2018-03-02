Весна – прекрасна пора для відпочинку та відвідування різних заходів. У березні 2018 року в Києві відбудеться безліч концертів, які припадуть до смаку будь-якому меломану. Концертні зали Києва прийматимуть таких артистів, як Julinoza, Onuka, Tayanna та інші. Також столицю відвідають зірки світового рівня – Lara Fabian і Paul Manandise. А шанувальники класики та джазу зможуть почути улюблені композиції у виконанні неперевершених музикантів. Читайте афішу концертів на березень 2018 року на нашому сайті, щоб не пропустити найцікавіше.

Lara Fabian

2, 3 і 4 березня 19:00

Національний палац мистецтв «Україна»

Вартість квитків 550–5500 грн

TAYANNA

3 березня 19:00

Caribbean Club

Вартість квитків 220–990 грн

Paul Manandise

6 березня 20:00

Caribbean Club

Вартість квитків 200–450 грн

Detach

10 березня 19:00

Будинок культури НТУУ КПІ

Вартість квитків 280–800 грн

All star jazz

16 березня 19:00

Будинок врхітектора

Вартість квитків 225–450 грн

KADNAY

17 березня 19:00

ATLAS

Вартість квитків: 250-700 грн

Onuka

20-21 березня 19:00

Міжнародний центр культури і мистецтв

Вартість квитків 880–2200 грн

JULINOZA

24 березня 19:00

Caribbean Club

Вартість квитків 150–650 грн

ILLARIA

31 березня 19:00

Caribbean Club

Вартість квитків 200–1100 грн

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