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Телеканал СТБ / Афіша концертів на березень 2018 у Києві: вибір редакції СТБ

Афіша концертів на березень 2018 у Києві: вибір редакції СТБ

Телеканал СТБ

Весна прекрасна пора для відпочинку та відвідування різних заходів. У березні 2018 року в Києві відбудеться безліч концертів, які припадуть до смаку будь-якому меломану. Концертні зали Києва прийматимуть таких артистів, як Julinoza, Onuka, Tayanna та інші. Також столицю відвідають зірки світового рівня  Lara Fabian і Paul Manandise. А шанувальники класики та джазу зможуть почути улюблені композиції у виконанні неперевершених музикантів. Читайте афішу концертів на березень 2018 року на нашому сайті, щоб не пропустити найцікавіше.

Lara Fabian

2, 3 і 4 березня 19:00

Національний палац мистецтв «Україна»

Вартість квитків 5505500 грн

lara fabuannn

TAYANNA

3 березня 19:00

Caribbean Club

Вартість квитків 220990 грн

Tayanna

Paul Manandise

6 березня 20:00

Caribbean Club

Вартість квитків 200450 грн

Paul manandise

Detach

10 березня 19:00

Будинок культури НТУУ КПІ

Вартість квитків 280800 грн

detach

All star jazz

16 березня 19:00

Будинок врхітектора

Вартість квитків 225450 грн

All star jazz

KADNAY

17 березня 19:00

ATLAS

Вартість квитків: 250-700 грн

kadnay

Onuka

20-21 березня 19:00

Міжнародний центр культури і мистецтв

Вартість квитків 8802200 грн

Onuka

JULINOZA

24 березня 19:00

Caribbean Club

Вартість квитків 150650 грн

Julinoza

ILLARIA

31 березня 19:00

Caribbean Club

Вартість квитків 2001100 грн

Illaria

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