Кожній метеозалежній людині необхідно знати графік магнітних бур на березень 2018 року. Читайте, коли магнітні бурі в березні 2018 особливо вплинуть на нас, а також як справлятися з поганим самопочуттям.

Серйозних магнітних бур у березні не передбачається, щоправда, з незначними проявами сонячної активності стикнутися все ж доведеться. Щоб вони не стали для вас неприємною несподіванкою, ми підготували список дат, на які варто звернути увагу.

Прогноз магнітних бур на березень 2018

У першій половині березня сплесків сонячної активності не передбачається, а ось із середини місяця можливі геомагнітні коливання, а в результаті – погіршення самопочуття метеозалежних людей.

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14 березня нас очікує невелика магнітна буря. Підвищена сонячна активність триватиме лише пару годин, але її результати можуть бути відчутні. Намагайтеся уникати у весняний день зайвого навантаження, стресів, а також більше часу проводьте на свіжому повітрі.

16–17 березня очікується наступний пік сонячної активності. У цей період магнітних коливань також варто обмежити додаткове навантаження на організм, відкласти важливі рішення та розмови.

28–29 березня доведеться пережити останню магнітну бурю місяця. Вона не матиме сильного впливу, але підготуватися до неї варто. Зверніть увагу на режим дня та харчування.

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Щоб впоратися з поганим самопочуттям під час магнітних бур у березні 2018, варто до них підготуватися:

Обмежте фізичне та емоційне навантаження у дні магнітних бур. Відкладіть вирішення важливих питань та ухвалення рішень. Зверніть увагу на режим дня й раціон харчування. Уникайте вживання алкоголю й важкої їжі. Проводьте більше часу на свіжому повітрі, введіть у раціон фрукти й овочі, а також вітаміни.

Тепер ви знаєте, коли магнітні бурі у березні 2018 року. Підготуйтеся до них заздалегідь, щоб спалахи сонячної активності не мали негативного впливу на ваше життя!