Із приходом весни настає час, коли потрібно приділяти особливу увагу своєму саду і городу. Місяць з давніх часів є джерелом життя рослин, оскільки від роботи, яка виконується в різні фази Місяця, залежить майбутній урожай ваших рослин, і в цьому вам допоможе місячний календар садівника-городника на березень 2018 року. Які вдалі та невдалі дні згідно з місячним календарем нас чекають в березні 2018 року — читайте в нашому матеріалі.

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Вплив Місяця

У березні 2018 року фази Місяця мають вплив на ріст і подальший урожай саду і городу. Необхідно пам’ятати, що у повний місяць (у березні він буде 2 та 31 числа) всі роботи з рослинами категорично заборонені: у цей період процеси росту і харчування сповільнюються і рослини не пристосовуються до змін. Це пов’язано з тим, що в цей період процеси росту і живлення сповільнюються, оскільки рослини в повний місяць не пристосовуються до змін.

Також існують окремі дні, коли потрібно приділити увагу багаторічним деревам. Це ліпше робити тільки у період зростаючого Місяця: у 2018 році — з 18 по 29 березня.

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Календар

1 березня – прекрасний день для того, щоб почати саджати рослини, для роботи в теплицях і посадки зелені.

2–3 березня – посівні роботи в ці дні не рекомендовані.

4 березня – сприятливий день для обрізки кущів і дерев, а також боротьби зі шкідниками ваших рослин.

5–7 березня – вдалі дні для посіву різних сортів капусти і зелені.

8–9 березня – день робіт у теплицях.

10–14 березня – у цей період рекомендовано зайнятися удобренням, а також підготувати ґрунт для розсади картоплі.

15 березня – необхідно присвятити день плодовим деревам: видалити сухі гілки і усунути шкідників.

16–18 березня – роботи в городі не рекомендовані.

19 березня – день посадки картоплі, перцю і томатів, також цей день сприятливий для пересадки дерев і кущів.

20–21 березня – рекомендовано посів баклажанів, кабачків та огірків.

22–23 березня – день боротьби з хворобами дерев і кущів.

24–25 березня – рекомендовано посів ранніх сортів капусти й огірків.

26–27 березня –підготовка і посів розсади перцю, кукурудзи та томату.

28–29 березня – необхідно додати в ґрунт більше добрив, а також можна пересаджувати рослини.

30–31 березня – роботи в саду і городі не рекомендовані.

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