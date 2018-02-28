Навесні особливо хочеться оновлень, яскравих емоцій і, звичайно, кохання. Але чи пам’ятає про вас бешкетник Купідон? Щоб дізнатися, які романтичні пригоди в перший місяць весни підготували для кожного зі знаків зодіаку зірки, читайте наш любовний гороскоп на березень 2018 року.

Любовний гороскоп на березень 2018 року – Овен

На початку весни астрологи рекомендують Овнам утриматися від пошуку другої половинки в соціальних мережах і на сайтах знайомств. По-перше, це дійсно не найкращий спосіб зустріти гідну людину. По-друге – в березні любовні переживання знайдуть вас самі. Варто уважніше придивитися до того, що відбувається навколо. Доля може чекати вас буквально де завгодно: в черзі на касі супермаркету, за сусіднім столиком в кафе або навіть просто в ліфті. Сімейним представникам знака радимо більше часу приділяти своєму партнерові та не давати зайвих приводів для ревнощів.

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Любовний гороскоп на березень 2018 року – Телець

Відповідно до щомісячного любовного гороскопу, на Тельців у перший місяць весни чекає службовий роман. Однак варто добре все обдумати, перш ніж кидатися у вир з головою: почуття можуть виявитися короткочасними, а ось роботу ніхто не скасовував. Якщо впевнені, що спогади про невдалі стосунки не будуть вас відволікати щоразу, коли ви в офісі зустрічатиметеся поглядом з цією людиною, то можете ризикнути. А ось для Тельців, які вже давно зустріли своє кохання, березень видасться приємним і безтурботним. Старі незгоди будуть нарешті забуті й у парі запанують гармонія та взаєморозуміння.

Любовний гороскоп на березень 2018 року – Близнюки

На початку весни шанувальників у вас буде хоч відбавляй! Навіть якщо ви не плануєте знайомств, охочі заслужити вашу прихильність будуть самі опинятися на шляху. Чекайте знаків уваги від старих знайомих, колег або навіть сусідів: цього місяця той, кого ви вважали другом, подарує вам квіти або запросить на побачення. Головне, заздалегідь вирішити для себе, чи готові ви жертвувати дружбою заради любовної інтриги. Втім, тільки від вас залежить, чи стануть відносини короткочасним захопленням або переростуть у тривалий і красивий роман. У Близнюків, які вже знайшли кохання, в березні також можливі зміни. Цілком ймовірно, що кохана людина запропонує перевести ваші стосунки на новий рівень – вступити в шлюб або завести дитину.

Любовний гороскоп на березень 2018 року – Рак

До Раків наближається період нестабільності та сварок. Навіть симпатія, що лише зароджується, буде супроводжуватися непорозуміннями і недомовленостями. Постарайтеся розставити крапки над «і», поки все не зайшло надто далеко. Для шлюбу сімейних представників знака перший місяць весни стане справжньою перевіркою на міцність. Щоб зберегти стосунки, стримуйте емоції, уникайте різких висловлювань і агресивної поведінки. Партнер образив вас? Не опускайтеся до грубих слів. Незворушність ранить набагато більше, ніж хамство.

Любовний гороскоп на березень 2018 року – Лев

Леви – справжні домінанти за натурою. На роботі вони завжди прагнуть займати керівну посаду і так само – в стосунках. У березні варто стримати свій запал і прислухатися до другої половинки. Можливо, кохана людина давно хоче до вас достукатися, а ви просто її ігноруєте? Знайдіть час чесно і відверто поговорити. А ось самотнім Левам варто й справді взяти справу в свої руки. Не бійтеся зробити перший крок: у березні зірки в усьому будуть вас супроводжувати. Проявляйте ініціативу і робіть те, чого від вас не чекають.

Любовний гороскоп на березень 2018 року – Діва

Для Дів березень виявиться одним із найромантичніших місяців у 2018 році. Та не надто все аналізуйте і не приймайте серйозних рішень: дозвольте собі хоч трохи насолодитися свободою і фліртом. Любовний гороскоп обіцяє для представників цього знака відразу кілька захоплень, кожне з яких може в майбутньому обернутися палким романом. Не менш чуттєвим і пристрасним виявиться місяць для Дів, у яких є коханий або кохана. Швидше за все, березень буде сповнений приємних сюрпризів, запаморочливих зізнань і незабутніх моментів. Рекомендуємо порадувати свою половинку у відповідь: наприклад, приготувати романтичну вечерю або зробити несподіваний подарунок.

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Любовний гороскоп на березень 2018 року – Ваги

Незалежно від того, в стосунках ви зараз чи ні, готуйтеся до кардинальних змін. Улюблений здивує вас, але з якого боку – стане зрозуміло ближче до середини місяця. Як би там не було, зберігайте спокій: все налагодиться. Крім того, Терезам варто переглянути свої вимоги до партнера. Цілком можливо, що вони завищені. Подумайте, з якими якостями обранця ви готові змиритися або знайдіть компроміс. Не забувайте нагадувати коханій людині, наскільки важливе для вас його прагнення змінитися.

Любовний гороскоп на березень 2018 року – Скорпіон

Представники знака зодіаку Скорпіон звикли купатися в увазі протилежної статі. І як тільки її стає хоч трохи менше – починають панікувати. Не треба! У березні піде на користь, якщо ви присвятите час саморозвитку і відпочинку наодинці з собою. Почніть читати нову книгу, відвідайте театральну виставу або запишіться на цікаві курси. Будь-які починання в цей період окупляться з лишком. А любов постукає у ваші двері сама, як тільки прийде час. Сімейним Скорпіонам не буде зайвим урізноманітнити спільне дозвілля. Здається, що почуття охололи? Можливо, вам просто не вистачає нових вражень, отриманих удвох. Сприятливий час для поїздок і подорожей.

Любовний гороскоп на березень 2018 року – Стрілець

На чужому нещасті щастя не побудуєш. Ця банальна істина повинна стати девізом Стрільців на найближчий місяць. У березні у вас буде велика спокуса зруйнувати чужі стосунки. Навіть якщо здається, що перед вами любов всього вашого життя, не поріть гарячку. Ваша справжня половинка зараз самотня і чекає, коли ви звернете на неї свою увагу. У Стрільців, які вже в парі, місяць мине спокійно. Ви відчуваєте, що поруч з вами правильна людина, і вона цілком відповідає вам взаємністю. Як пророкує любовний гороскоп за знаками зодіаку, в березні все складатиметься добре навіть без ваших зусиль. Але це не привід складати руки, адже працювати над стосунками потрібно завжди.

Любовний гороскоп на березень 2018 року – Козеріг

Весна для Козерога – саме час виходити на полювання. Протягом останніх пари місяців Купідон був до вас не дуже прихильний, але в березні це зміниться. Не бійтеся фліртувати і виказувати свою симпатію тим, хто вам не байдужий. Тільки не перестарайтеся з кількістю фаворитів: може скластися враження, що ви занадто вітряна і несерйозна людина. Козерогам, котрі давно знайшли кохання, слід замислитися над тим, як вашій парі перейти на новий рівень. Березень – сприятливий період для планування шлюбу і сім’ї.

Любовний гороскоп на березень 2018 року – Водолій

На відміну від представників попереднього знаку, Водолії останнім часом, навпаки, занадто захоплені кар’єрою. Ви зосередилися на своєму професійному зростанні і повністю ігноруєте романтичні сигнали зірок, які вони вам надсилають. Постарайтеся скласти список робочих завдань, правильно розподілити час і чітко слідувати плану. А ще – працювати в робочий час, а не 24/7. Запросіть старих друзів на суботній бранч або навіть відвідайте в п’ятницю ввечері бар. Любов десь поруч!

Любовний гороскоп на березень 2018 року – Риби

Одиноким Рибам варто задуматися, чи немає їхньої провини в тому, що прекрасного «принца» або «принцесу» все ніяк не вдається знайти. Справа може виявитися навіть не в закритості та колючому характері, а скоріше… у ставленні до себе. Згадайте, коли останній раз ви відвідували спортзал? Чи достатньо уваги приділяєте догляду за своєю зовнішністю? Якщо хочете, щоб березень став місяцем змін, почніть із себе. Те ж стосується і сімейних Риб. Пристрасть може згасати з цілком зрозумілих причин: ви звикли до людини, а тому більше не намагаєтеся її вразити. Жінкам треба частіше робити укладку і радувати коханого красивою новою білизною, а чоловікам – бути акуратнішими і подовжити абонемент в тренажерний зал.

Кохайте і будьте коханими!

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