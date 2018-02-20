Завтра, 21 лютого, в ефір вийде 4 випуск «МастерШеф», у якому підлітки продовжуватимуть боротьбу за звання найкращого кухаря. Юним кулінарам необхідно буде пройти через неймовірні випробування: вони будуть угадувати секретну страву і переконувати гостей проголосувати за них. Що ж іще чекає на глядача у 4 випуску «МастерШеф» — читайте в матеріалі.

Програючи команді суперників, депутат Ярик Вархоляк застосовував усі свої дипломатичні навички, щоб переконати гостей зробити правильний вибір. Хлопець із властивим йому красномовством активно рекламував свої страви, підштовхуючи людей обирати саме його команду. Чи вдалося Ярику отримати максимальну кількість голосів — дізнаємося вже завтра, у четвертому випуску «МастерШеф».

Трьом обраним — Ярику Вархоляку, Жені Антощук та Марку Левинському — треба було розгадати рецепт секретної страви. Підказки їм люб’язно надали учасники минулих сезонів «МастерШеф». Але зрозуміти, що вони мають на увазі, було не так-то й просто: серед інгредієнтів були корінь очерету, пастернак, каміння, шматки дерева, японський клей… Що все це значить — дізнаємося 21 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ.

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