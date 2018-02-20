Завтра, 21 февраля, в эфир выйдет 4 выпуск «МастерШеф», в котором подростки будут продолжать борьбу за звание лучшего повара. Юным кулинарам предстоит пройти через невероятные испытания: они будут угадывать секретное блюдо и убеждать гостей проголосовать за них. Что же еще ждет зрителя в выпуске 4 шоу «МастерШеф» — читайте в материале.

Проигрывая команде соперников, депутат Ярик использовал все свои дипломатические навыки, чтобы убедить гостей сделать правильный выбор. Парень со свойственным ему красноречием активно рекламировал свои блюда, подталкивая людей выбрать именно его команду. Удалось ли Ярику получить максимальное количество голосов — узнаем уже завтра, в 4 выпуске «МастерШеф».

Трем избранным — Ярику Вархоляку, Жене Антощук и Марку Левинскому — предстояло разгадать рецепт секретного блюда. Подсказки им любезно предоставили участники прошлых сезонов «МастерШеф». Но понять, что они имеют в виду, было не так-то просто: среди ингредиентов были корень камыша, пастернак, камни, кусочки дерева, японский клей… Что все это значит — узнаем 21 февраля в 20:00 на телеканале СТБ.

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