Євробачення 2018: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 17.02.2018 (другий півфінал)

Другий півфінал відбору на Євробачення 2018 в Україні пройде в цю суботу, 17 лютого о 19:00. Ще дев’ять артистів будуть боротися за право представити нашу країну на Євробаченні-2018. Подивитися прямий ефір ви можете на телеканалах СТБ і UА: Перший, а також на нашій сторінці з онлайн-трансляцією! Перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2018 від 10.02.2018 вже завершився. Подивитися випуск ви можете ТУТ.

Відповідно до жеребкування від 16 січня 2018 року, в другому півфіналі виступить 9 виконавців:

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

Дивитися онлайн: всі виступи учасників першого півфіналу відбору на Євробачення 2018

Ведучий Нацвідбору на Євробачення-2018 – Сергій Притула. Музичний продюсер шоу – Руслан Квінта. Суддійські крісла Нацвідбору на Євробачення-2018 займуть відомі музиканти Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Фінал відбору на Євробачення-2018 дивіться онлайн вже 24 лютого в 19:00 на нашому сайті, а також в прямому ефірі на телеканалах СТБ або UА:Перший.

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