Ми вже розповіли вам, що заведено робити на другий день Масляної (загравання), а сьогодні поділимося з вами традиціями святкування третього дня цього свята, який припадає цього року на 14 лютого. Якщо хочете дізнатися, що потрібно робити у цей день, читайте наш матеріал.

У Масляну середу за давніми традиціями влаштовувався великий бенкет, головними героями якого виступали зять і теща. Турботливі господині годували не тільки своїх чоловіків, а й усіх їхніх родичів, показуючи свою гостинність і кулінарні таланти. Вважалося, що саме цього святкового дня можна їсти стільки, скільки душа забажає. Всі гості неодмінно повинні бути ситими і задоволеними.

Читайте також: Масляна: традиції наших предків

У кожному будинку були свої рецепти млинців і найрізноманітніших начинок, якими пригощали гостей. Варто зазначити, що багатьом сім’ям нагодувати гостей було не так просто, а іноді навіть збитково, адже якщо заміжня донька була не одна (що було поширеним явищем), зяті зі своїми родичами могли заповнити весь будинок. Звісно, частування теща готувала не сама, а за допомогою своїх доньок. Крім вишуканих страв, влаштовувалися піснеспіви, різні сценки та забави за участю тещі і зятя.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.