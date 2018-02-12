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Масляна: традиції наших предків

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Масляна з давніх часів вважалася найвеселішим народним святом. Кожного дня тижня дотримувалися свої традиції. Згідно з повір’ям наших предків, головною ідеєю цього тижня є позбавлення від зими і пробудження природи від сну. На це і спрямовані всі традиції Маслиної. Докладніше читайте в нашому матеріалі.

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У 2018 році Масляний тиждень триватиме з 12 по 18 лютого. Святкували Масляну ще до прийняття християнства на Русі. Вважалося, що вона означала кінець зими. Закликали весну рум’яними млинцями і гучними гуляннями. Деякі вчені вважають, що круглий млинець у слов’ян ототожнював сонце, проте це питання залишається спірним.

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З приходом християнства тиждень Масляної передував Великому посту і отримав ще одну назву – Сирний тиждень. Загальновідомо, що в останній тиждень перед постом не можна їсти м’ясо, проте дозволяється  риба і продукти з молока. Православна церква вважає, що цей тиждень потрібно провести зі своєю родиною і присвятити спілкуванню, прощенню образ і примиренню.
Інші назви свята: Сирна седмиця (тиждень), Широка Масляна, Масляний тиждень, Маслянка, Млинниця, Млинцевий тиждень, Молочний тиждень.

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День 1 – «зустріч»

У понеділок, згідно з традицією, виготовляли солом’яне опудало, наряджали його в старий жіночий одяг і під веселі пісні катали вулицями. Млинці в перший день Масляної зазвичай не їдять. Наші предки завжди перший млинець залишали для душ покійних або віддавали убогим, аби вони пом’янули їхніх родичів.

День 2 – «загравання»

У вівторок співали веселі пісні, а також ліпили сніговиків і каталися на санях із гірок. Головною умовою було вибрати найвищі гірки і з гучним сміхом скотитися.  Адже вважалося, що чим далі котяться санки, тим кращим буде врожай у цьому році.

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День 3 – «ласунка»

Згідно з повір’ям наших прадідів, в середу можна вдосталь насолодитися млинцями. Також на третій день Масляної зяті ходять в гості до тещі на частування. Причому обов’язково необхідно з’їсти все, що приготує для вас теща, інакше зима ще довго буде за вікном. Для поліпшення рослинництва потрібно в цей день покататися на гойдалках.

 День 4 – «розгуляй»

Четвер є найвеселішим днем ​​Масляної. Люди переодягаються в різні образи і виспівують пісні. А головною подією «розгуляю» вважався штурм снігового містечка, який символізує зиму. Учасники ділилися на дві команди і обстрілювали один одного сніжками. Перший, хто прорвав оборону і потрапив у «містечко», вважався переможцем.

День 5 – «тещині вечори»

П’ятниця відзначається, як день «ласунка», тільки навпаки: в гості на млинці йде теща. А гостинний зять її пригощає.

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День 6 – «зовицині вечорниці»

У суботу всі жителі села збиралися на головній площі і урочисто підпалювали опудало. Цей ритуал означав прощання із зимою до наступного року. Також у цей день заміжні дівчата повинні були дарувати своїм зовицям (сестрам чоловіка) подарунки і влаштовувати дівич-вечори.

День 7– «проводи»

Останній день Масляної отримав назву «прощений день» або «прощена неділя». У цей день традиційно просять вибачення у рідних і знайомих за образи, сказані на їхню адресу.