День святого Валентина 2018: прикмети про кохання до свята

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / День святого Валентина 2018: прикмети про кохання до свята

День святого Валентина 2018: прикмети про кохання до свята

Телеканал СТБ

День Святого Валентина 2018 – найромантичніше свято року, яке оповите великою кількістю забобонів і прикмет. Про що варто неодмінно знати кожній дівчині? Читайте в матеріалі!

День Святого Валентина 2018

Цього дня заведено зізнаватися у своїх почуттях, робити приємні подарунки другій половинці і влаштовувати романтичні побачення. Але якщо у вас все ще немає коханої людини, не варто засмучуватися! 14 лютого здійснюються прикмети…

Читайте також: Любовний гороскоп на лютий 2018: чого чекати кожному зі знаків зодіаку

Звичаї та прикмети до Дня святого Валентина 2018 року:

  1. 14 лютого заведено пекти печиво у формі сердечок. В деякі з них покладіть монетки, ще одну частину – посоліть, а третю – залиште без змін. Гостям, яким дістануться ласощі «з сюрпризом», пощастить більше за інших! На них цього року чекають приємні несподіванки у любовних справах.
  2. З давніх-давен вважалося, що цього дня птахи знаходять собі пару. Подивившись на небо, ви можете дізнатися, яким буде ваш чоловік. Якщо 14 лютого ви побачили першим ворона, ваш коханий буде багатий і владний. З таким характером непросто ужитися… Якщо ж у небі пролетить снігур, чоловік буде романтичним і добрим. Побачити щигля – велика удача. Він пророкує багатство. А ось горобець, навпаки, знаменує бідність, однак чоловік вам дістанеться турботливий і ніжний. І, нарешті, сорока подарує вам щедрого і велелюбного чоловіка.
  3. Існує ще одна прикмета, пов’язана з птахами. Якщо вранці ви побачите зграю птахів, у вас буде багато кавалерів цього року.
  4. Якщо ви вийшли з дому і забули взяти щось важливе (ключі, телефон, гроші), не турбуйтеся! Розгубленість принесе вам щастя у цьому році, і ви зустрінете своє кохання.
  5. Деякі дівчата вірять у цікаву прикмету: 14 лютого, побачивши на вулиці першого зустрічного чоловіка будь-якого віку, потрібно запитати його ім’я. Те, як він назветься, вкаже на ім’я вашого майбутнього обранця.
  6. Якщо ж ви вийшли вранці з дому і побачили жінку з коляскою, цього року на вас чекає поповнення у родині.
  7. Зверніть увагу на те, хто першим вам зателефонує 14 лютого. Якщо це чоловік, кохання не за горами! Якщо ж вас привітає жінка, зустріч з коханою людиною відкладеться ще на рік.
  8. Існує також прикмета, пов’язана з тваринами. Якщо ви вийдете на вулицю і побачите собаку, ваш чоловік буде вірним і люблячим. А ось кіт передбачить вам легковажного обранця.
  9. Якщо ви розбили дзеркало на Валентинів день, вас чекає щасливе сімейне життя.
  10. Одружуватися в День святого Валентина – хороша прикмета. Союз буде міцним та щасливим.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ