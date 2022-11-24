Що Що повинно бути в домашній аптечці?повинно бути в домашній аптечці

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Я соромлюсь свого тіла

Що повинно бути в домашній аптечці: список препаратів від лікарів проєкту «Я соромлюсь свого тіла»

24.11.2022

Домашня аптечка повинна бути вдома обов’язково. Але, на жаль, кожен із нас по-своєму розуміє її склад. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» склали перелік препаратів, які обов’язково повинні бути в аптечці кожного. А також дали кілька рекомендацій про те, які ліки варто приймати при тій чи іншій хворобі. Подробиці читайте в нашому матеріалі.

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Склад домашньої аптечки

Перев’язувальні матеріали

  • Бинт стерильний – для перев’язок.
  • Еластичний бинт– для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів.
  • Вата або ватні диски.
  • Жгут – для зупинки кровотечі.
  • Різноманітні пластирі по формі та призначенню (медичний — для фіксації та бактерицидний — при порізах).

Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч

  • Пантенол – при опіках, ранозагоювальний засіб (тільки після того, як обпечене місце 15 хвилин знаходилося під холодною водою).
  • Перекис водню 3% – застосовується для невеликих кровотеч і обробки ран для механічної промивки та зупинки кровотеч.
  • Йод, зеленка – для дезінфекції ран. При великих і глибоких ранах обробляти можна тільки край рани, щоб не дратувати і так пошкоджену тканину. В іншому випадку це може викликати навіть опік.

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При застуді та грипі

  • Парацетамол, Еффералган або Нурофен – для зниження підвищеної температури. У випадках захворювання серця, підвищеного внутрішньочерепного тиску або епілепсії, дорослому потрібно пити жарознижувальний засіб вже при 38 градусах. Аспірин приймати не варто. Особливо, дітям і людям із хворим шлунком.
  • Протизастудні засоби – Терафлю, Антигриппин і т.д. Слід приймати при перших симптомах застуди, чим раніше застосовується, тим краще ефект. 
  • Комбіновані препарати для лікування грипу та застудних захворювань – Ангрімакс, Гриппостад, Колдрекс.
  • Спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі – Гескорал спрей, Стрепсилс, Інгаліпт.
  • Відхаркувальні засоби – Пектусин, Бронхікум, Пектосол.
  • Краплі в ніс для полегшення дихання та зниження набряку носа – Нафтизин, Галазолін, Санорин, Називін.

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Знеболюючі засоби

Знеболюючі

Кетанов, темпалгін

Мазі для зняття м’язового болю

Засоби при проблемах із ЖКТ

  • Фестал, Мезим – ферменти, які допомагають поліпшити травний процес.
  • Активоване вугілля – при харчових отруєннях.
  • Засоби від діареї.
  • Засоби від запору.

Препарати, що пригнічують нудоту та блювоту

При болях у животі застосовувати знеболюючі препарати не варто до консультації з лікарем. Оскільки після того, як біль вщухне, буде важко визначити, чому він виник.

Антигістамінні препарати

Кларитин, Діазолін, Тавегіл, Супрастин – при алергії.

Препарати, рекомендовані при серцевих нападах

Валідол, Нітрогліцерин, Карвалол – при серцевих болях, стенокардії тощо.

Спазмолітики

Но-Шпа, Спазмалгон – для зняття спастичних болів і при болісних менструаціях.

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Інше

  • термометр
  • ножниці, пінцет
  • мірний стаканчик
  • грілка
  • нашатирний спирт (при непритомності)

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