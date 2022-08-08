Кісточки на ногах: лікування та причини появи

Кісточки на ногах: лікування та причини виникнення

Така незначна на перший погляд проблема, як кісточки на ногах, здатна завдавати чимало дискомфорту. Біль під час ходьби, негарний зовнішній вигляд і навіть деформація пальців – наслідки цього неприємного дефекту. Лікарі називають такі кісточки вальгусною деформацією стоп. Як лікувати кісточки на ногах? Які причини виникнення кісточок на пальцях ніг? Детальніше про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Вальгусна деформація стоп або «кісточки» на ногах – це викривлення суглобів великих пальців ніг, коли вони відхиляються вбік й деформують сусідні пальці. На це захворювання страждає близько 15% дорослих, і у більшості – жінки.

Причини виникнення кісточок на пальцях ніг

носіння незручного взуття та взуття на високих підборах

плоскостопість

травми стопи

надмірна вага

спадкова схильність

гормональні порушення (вагітність, статеве дозрівання, лактація та менопауза).

Як лікувати «кісточки» на ногах?

Щоб поліпшити стан, необхідно дотримуватися кількох правил, а у важких випадках – звернутися до фахівця. Важливо:

Нормалізувати харчування (припинити вживати смажене, гостре, м’ясне, бульйони зі спеціями, боби, борошняні вироби з кремами). Носити зручне взуття (не взувати підбори, відмовитися від тісних моделей та моделей з вузьким носком; віддавати перевагу взуттю з натуральної шкіри). Робити масаж стоп. Проходити фізіотерапевтичні процедури (призначає лікар-ортопед). Вживати протизапальні медикаменти (призначає лікар-ортопед). За потреби зробити операцію.

Крім усього переліченого вище, є вправи для лікування кісточок на пальцях ніг. Вони дуже прості та дієві для профілактики вальгусної деформації стоп.

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Вправи для лікування кісточок на пальцях ніг

Ходіть босоніж.

Киньте на підлогу олівець, а потім піднімайте його за допомогою пальців ніг. Далі візьміть олівець і намалюйте стопою цифри від 1 до 5.

Не нагинаючись, зімніть тканину ногами й підніміть її. Потім киньте її на підлогу і розправте так само за допомогою пальців ніг.

Будьте здорові!

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