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Псоріаз: причини, симптоми, профілактика та лікування

12.05.2022

Псоріаз ‒ поширене захворювання шкіри, від якого страждає близько 4% населення земної кулі різного віку. Причини появи недуги дотепер повністю не вивчені, тому псоріаз вважається однією з найзагадковіших хвороб людства. Що ж таке псоріаз? Які його симптоми і хто в групі ризику? Як не захворіти на псоріаз? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Що таке псоріаз?

псориаз

Псоріаз, або лускатий лишай, – це хронічне запальне захворювання шкіри, яке супроводжується появою висипань і лущенням.

При захворюванні на псоріаз процес відмирання верхнього шару шкіри відбувається набагато швидше, ніж у здорових людей. За нормального стану шкіри цикл дозрівання клітин триває від 25 до 30 днів, а при псоріазі шкіра відмирає протягом 5 днів. Псоріаз має літню і зимову форми і переважно вражає обмежені ділянки тіла: волосяну частину голови, згини ліктьових і колінних суглобів, ділянку крижів, але може з’явитися і в інших місцях тіла.

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Які можуть бути причини псоріазу?

Наразі є багато теорій щодо причин і механізмів розвитку псоріазу. Велику увагу приділяють пусковим факторам, які провокують початок захворювання:

  • травми (будь-яке пошкодження шкіри)
  • інфекційні захворювання (грип, ангіна і т. д.)
  • неправильне харчування
  • стреси
  • реакція на лікарські препарати
  • кліматичні зміни
  • куріння
  • вживання алкоголю.

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Man scratch oneself, dry flaky skin on hand with psoriasis vulgaris, eczema and other skin conditions like fungus, plaque, rash and patches. Autoimmune genetic disease.

Форми псоріазу:

  • бляшковий
  • волосистої частини голови
  • каплеподібний
  • псоріаз нігтів
  • псоріаз долонь і підошов
  • псоріатична еритродермія
  • артропатичний псоріаз, ексудативний псоріаз.

Як виявити псоріаз?

Діагностика псоріазу зазвичай ґрунтується на характерному зовнішньому вигляді шкіри. Немає специфічних процедур для виявлення псоріазу або аналізів крові. У групі ризику:

  • люди зі спадковою схильністю (понад 40% хворих на псоріаз мають родича, який страждає на псоріаз)
  • з вірусними, бактеріальними, грибковими інфекціями (стрептококом, молочницею, ВІЛ та ін.)
  • особи, які зазнають емоційного стресу
  • з ожирінням і зайвою вагою
  • які палять
  • які зловживають алкоголем
  • приймають деякі ліки (наприклад, протималярійні препарати та ін.)
  • які зазнали сонячних опіків.

Лікування псоріазу

лечение псориаза

Це хронічне захворювання. Мета лікування – позитивні результати, щоб зникли шкірні висипання і не з’являлися якомога довше. Необхідний індивідуальний підхід до кожного конкретного хворого. Історія хвороби допомагає лікарю встановити закономірність у появі рецидивів, пов’язаних з тим чи іншим провокуючим фактором: інфекцією, порою року, нервовим перенапруженням та іншими причинами. У низці випадків псоріаз не вимагає ніякого лікування.

Профілактика псоріазу

  1. Уникайте переохолодження, сонячних опіків.
  2. Намагайтеся уникати емоційних стресів.
  3. Відмовтеся від куріння і зловживання алкоголем.
  4. З обережністю приймайте ліки (проконсультуйтесь з лікарем!).

Іноді симптоми псоріазу можуть бути дуже схожими на симптоми інших хвороб шкіри, які вимагають кардинально іншого лікування, ніж псоріаз, можуть бути заразними і становити серйозну загрозу для життя. Якщо ви ще жодного разу не зверталися до лікаря з приводу наявних у вас симптомів – обов’язково зробіть це!

Будьте здорові!

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