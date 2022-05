Псоріаз ‒ поширене захворювання шкіри, від якого страждає близько 4% населення земної кулі різного віку. Причини появи недуги дотепер повністю не вивчені, тому псоріаз вважається однією з найзагадковіших хвороб людства. Що ж таке псоріаз? Які його симптоми і хто в групі ризику? Як не захворіти на псоріаз? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Псоріаз, або лускатий лишай, – це хронічне запальне захворювання шкіри, яке супроводжується появою висипань і лущенням.

При захворюванні на псоріаз процес відмирання верхнього шару шкіри відбувається набагато швидше, ніж у здорових людей. За нормального стану шкіри цикл дозрівання клітин триває від 25 до 30 днів, а при псоріазі шкіра відмирає протягом 5 днів. Псоріаз має літню і зимову форми і переважно вражає обмежені ділянки тіла: волосяну частину голови, згини ліктьових і колінних суглобів, ділянку крижів, але може з’явитися і в інших місцях тіла.

Наразі є багато теорій щодо причин і механізмів розвитку псоріазу. Велику увагу приділяють пусковим факторам, які провокують початок захворювання:

Діагностика псоріазу зазвичай ґрунтується на характерному зовнішньому вигляді шкіри. Немає специфічних процедур для виявлення псоріазу або аналізів крові. У групі ризику:

Це хронічне захворювання. Мета лікування – позитивні результати, щоб зникли шкірні висипання і не з’являлися якомога довше. Необхідний індивідуальний підхід до кожного конкретного хворого. Історія хвороби допомагає лікарю встановити закономірність у появі рецидивів, пов’язаних з тим чи іншим провокуючим фактором: інфекцією, порою року, нервовим перенапруженням та іншими причинами. У низці випадків псоріаз не вимагає ніякого лікування.

Іноді симптоми псоріазу можуть бути дуже схожими на симптоми інших хвороб шкіри, які вимагають кардинально іншого лікування, ніж псоріаз, можуть бути заразними і становити серйозну загрозу для життя. Якщо ви ще жодного разу не зверталися до лікаря з приводу наявних у вас симптомів – обов’язково зробіть це!

Будьте здорові!

