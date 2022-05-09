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Що таке жировик і чи можна його видаляти самостійно?

09.05.2022

Існує багато причин, через які ви можете зіткнутися з такою проблемою, як поява жировика. Детальніше про це новоутворення, а також про те, чи варто його боятися і які заходи вживати для лікування жировика, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Жировик – це доброякісне новоутворення, яке з’являється найчастіше під шкірою в пухких сполучних тканинах і складається з жирової тканини. Його основні ознаки — характерна рухливість і відсутність больових відчуттів при дотику до нього. Розміри жировика можуть варіювати від зовсім невеликих, з виноградину, до досить значних.

Чому утворюються жировики

Причина появи жировиків у розростанні підшкірної жирової тканини. Це може відбуватися через малорухливий спосіб життя, недотримання режиму дня та раціону харчування.

Жировик потрібно видаляти обов’язково, якщо він:

  • болить;
  • швидко розростається;
  • заважає сусіднім органам і тканинам;
  • утворюється на обличчі й під очима, що є серйозним косметичним дефектом.

young beautiful healthy woman and reflection in the mirror

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Незважаючи на те, що жировик – доброякісне новоутворення, є ймовірність, що він може перерости у злоякісну пухлину. Щоб цього не сталося, необхідно проконсультуватися з фахівцем, який розкаже, що і як вам робити.

Важливо! Видавлювати або проколювати жировик у домашніх умовах не можна в жодному разі, бо це може призвести до інфікування. До того ж грубе втручання в структуру жирової тканини може спричинити її аномальне розростання.

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