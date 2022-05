Існує багато причин, через які ви можете зіткнутися з такою проблемою, як поява жировика. Детальніше про це новоутворення, а також про те, чи варто його боятися і які заходи вживати для лікування жировика, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Жировик – це доброякісне новоутворення, яке з’являється найчастіше під шкірою в пухких сполучних тканинах і складається з жирової тканини. Його основні ознаки — характерна рухливість і відсутність больових відчуттів при дотику до нього. Розміри жировика можуть варіювати від зовсім невеликих, з виноградину, до досить значних.

Причина появи жировиків у розростанні підшкірної жирової тканини. Це може відбуватися через малорухливий спосіб життя, недотримання режиму дня та раціону харчування.

Незважаючи на те, що жировик – доброякісне новоутворення, є ймовірність, що він може перерости у злоякісну пухлину. Щоб цього не сталося, необхідно проконсультуватися з фахівцем, який розкаже, що і як вам робити.

Важливо! Видавлювати або проколювати жировик у домашніх умовах не можна в жодному разі, бо це може призвести до інфікування. До того ж грубе втручання в структуру жирової тканини може спричинити її аномальне розростання.

