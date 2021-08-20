Догляд за очима при носінні лінз
Догляд за очима при носінні лінз ‒ процес доволі трудомісткий. Щоб уникнути інфекцій і подразнень, потрібно дотримуватися кількох правил ‒ використовувати якісні контактні лінзи та засоби догляду за лінзами і очима. Докладна інструкція про те, як правильно доглядати за очима під час носіння лінз, розказали лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
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Чому виникає дискомфорт під час носіння контактних лінз?
Іноді під час носіння лінз виникає відчуття дискомфорту: сльозоточивість, сухість ока, світлочутливість, поколювання або відчуття, що в око щось потрапило. Причин цьому може бути кілька: неякісний матеріал, із якого виготовлені лінзи, або неякісна рідина для зберігання лінз. Іноді відчуття дискомфорту виникає, якщо одні лінзи носити занадто довго, наприклад півтора місяця (якщо термін придатності лінзи ‒ один місяць).
Також може виникнути дискомфорт, якщо на поверхню лінзи потрапляє лак для волосся.
У деяких випадках почервоніння і сухість зовсім не пов’язані з лінзами і можуть виникати внаслідок інфекційних захворювань, наприклад, кон’юнктивіту. Для усунення больових відчуттів необхідно негайно звернутися до лікаря.
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Як правильно доглядати за очима при носінні контактних лінз
- Перед тим, як надягати або знімати лінзи, потрібно обов’язково ретельно вимити руки з милом.
- Лінзи потрібно обов’язково знімати в кінці дня й не носити їх понад 19 годин.
- Не можна лягати спати в лінзах.
- Не рекомендовано плавати в басейні в лінзах без спеціальних окулярів ‒ через велику кількість хлору у воді може виникнути запалення.
- Потрібно обов’язково пам’ятати про правило: нові лінзи ‒ новий контейнер.
- Не можна носити лінзи довше їх терміну придатності ‒ це загрожує запаленням.
- Не рекомендовано перебувати довго в задимленому приміщенні (кальянна, курилка), якщо пацієнт носить м’які контактні лінзи. Вони вбирають дим, а це теж може призвести до запалення.
- Не рекомендовано носити лінзи під час ГРВІ і тим паче під час високої температури тіла.
- Під час носіння лінз може виникати «синдром сухого ока». Для того, щоб його уникнути, потрібно користуватися зволожувальними краплями.
- Завжди потрібно надягати та знімати лінзи з одного й того ж ока. Так зникає ймовірність переплутати контактні лінзи, якщо у них різні діоптрії.
- Рідину для лінз потрібно міняти щодня. Якщо ж ідеться про одноденні контактні лінзи, то після зняття їх потрібно відразу викидати.
- Не можна промивати лінзи або контейнер водою, оскільки у воді можуть міститися домішки, які можуть пошкодити лінзу.
- Обов’язково щодня потрібно очищати контактні лінзи й контейнер розчином для лінз.
- Звичайно ж, контактні лінзи купувати самостійно не можна. Їх повинен призначити офтальмолог.
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І найголовніше: не потрібно боятися контактних лінз. Так, вони вимагають більш ретельного догляду, ніж окуляри, але зате контактні лінзи дають кращу корекцію зору. Сьогодні офтальмологи призначають лінзи дітям із трьох місяців!