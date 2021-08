Догляд за очима при носінні лінз ‒ процес доволі трудомісткий. Щоб уникнути інфекцій і подразнень, потрібно дотримуватися кількох правил ‒ використовувати якісні контактні лінзи та засоби догляду за лінзами і очима. Докладна інструкція про те, як правильно доглядати за очима під час носіння лінз, розказали лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Іноді під час носіння лінз виникає відчуття дискомфорту: сльозоточивість, сухість ока, світлочутливість, поколювання або відчуття, що в око щось потрапило. Причин цьому може бути кілька: неякісний матеріал, із якого виготовлені лінзи, або неякісна рідина для зберігання лінз. Іноді відчуття дискомфорту виникає, якщо одні лінзи носити занадто довго, наприклад півтора місяця (якщо термін придатності лінзи ‒ один місяць).

Також може виникнути дискомфорт, якщо на поверхню лінзи потрапляє лак для волосся.

У деяких випадках почервоніння і сухість зовсім не пов’язані з лінзами і можуть виникати внаслідок інфекційних захворювань, наприклад, кон’юнктивіту. Для усунення больових відчуттів необхідно негайно звернутися до лікаря.

І найголовніше: не потрібно боятися контактних лінз. Так, вони вимагають більш ретельного догляду, ніж окуляри, але зате контактні лінзи дають кращу корекцію зору. Сьогодні офтальмологи призначають лінзи дітям із трьох місяців!

