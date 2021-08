Очі – це один з основних органів людини. Тому дуже важливо правильно за ними доглядати. Як це робити дорослому? У чому особливості догляду за очима дитини? Що мають знати ті, хто носить лінзи? Читайте в нашому матеріалі поради від лікарів проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Більше на тему: Чому погіршується зір і як цього уникнути

Для того, щоб ваші очі були здоровими, необхідно регулярно займатися спортом, вести здоровий спосіб життя, відмовитися від шкідливих звичок, ну і, звичайно, добре висипатися. Також варто обмежити час роботи за комп’ютером, планшетом, ноутбуком, телефоном та телевізором. Слід пам’ятати про те, що не варто читати при поганому освітленні, адже це може викликати перенапруження очей.

Представницям прекрасної статі слід завжди знімати макіяж перед тим, як лягати спати. Адже сон із нафарбованими очима призводитить до закупорки пор навколо очей, що може викликати ячмінь.

Більше на тему: Що має бути в домашній аптечці

Важливим у догляді за очима є і правильне харчування. Раціон повинен бути збалансованим й обов’язково містити джерела таких речовин:

Лінзи вже давно увійшли в ужиток людей, яким потрібна корекція зору. Сьогодні їх призначають навіть немовлятам! Однак, щоб у того, хто користується таким видом корекції зору, не виникали запалення, інфекції та бактеріальні кон’юнктивіти, потрібно дотримуватися правил гігієни.

Більше на тему: Хронічна втома: причини, наслідки та як позбутися

Від 20 до 40 років – кожні 5–10 років.

Від 40 до 65 років – кожні 2–4 роки.

За 65 років – кожні 1–2 роки.

Малюкам, на відміну від дорослих, потрібен особливий догляд за їхніми очима. І дуже важливо, щоб він був грамотний та якісний. Адже за допомогою своїх оченят вони вивчають світ, в який прийшли.

Доглядати за очима дитини потрібно щодня, обробляючи їх за допомогою ватного диска, змоченого в теплій кип’яченій воді. Промивайте від зовнішнього куточка ока до внутрішнього, використовуючи для кожного ока новий ватний диск.

Якщо у дитини загноїлося око, приготуйте настій ромашки і промийте ним очі й повіки. Запалення не проходить? Обов’язково зверніться до лікаря!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.