Здоровий спосіб життя – найкраща профілактика будь-яких захворювань. Валерій Ославський, лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» дізнався, чи багато українців стежать за своїм здоров’ям. Ми пропонуємо читачам сайту stb.ua так само перевірити себе. Проходьте тест, щоб з’ясувати, чи є ваш спосіб життя здоровим і чи потрібна вам консультація лікаря!

Починайте рухатися по лабіринту з жовтої іконки внизу. Відповідайте “так” чи “ні”, поки не дійдете до одного з фінальних смайликів. Лівий означає, що вам потрібно проконсультуватися з лікарем, а правий сигналізує про те, що ви ведете справді здоровий спосіб життя.

Ви снідаєте щоранку? (Жовта іконка)

Чи займаєтесь ви спортом? (Зелена іконка)

Чи достатньо води ви п’єте протягом дня? (Синя іконка)

Ви палите? (Помаранчева іконка)

Ви вживаєте алкоголь? (Рожева іконка)

Чи регулярно ви займаєтеся коханням? (Червона іконка)

Чи достатньо ви спите? (Фіолетова кнопка)

Ви проходите медогляд щороку? (Бірюзова кнопка)

