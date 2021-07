Багато хто вважає, що з проблемою алкогольної залежності можуть стикнутися лише слабовольні люди, які не здатні вчасно сказати собі «стоп». Проте насправді механізм залежності набагато складніший. Адже алкоголізм ‒ це комплексна проблема. Тобто як фізіологічна, так і психологічна. Про те, як виникає залежність від алкоголю і якими можуть бути наслідки надмірного захоплення спиртними напоями розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Більше на тему: Блювота після алкоголю: як полегшити симптоми

Коли ми робимо корисні для виживання речі (наприклад, смачно їмо), мозок виробляє гормони щастя ‒ серотонін, ендорфін і дофамін. Вони подразнюють відповідні рецептори в нервових клітинах, і нам приємно. Алкоголь подразнює рецептори доаміну, через що покращується настрій. Проте коли дія алкоголю закінчується, чутливість дофамінових рецепторів знижується ‒ це такий захисний механізм ‒ і настрій стає гіршим, ніж до стимуляції. Чим більше ми стимулюємо рецептори, тим більшої дози потребуємо. Так виникає алкогольна залежність.

Проблема алкогольної залежності, як і наркотичної, залишається з людиною на все життя. Захворювання є хронічним, тому вилікуватися назавжди неможливо. Якщо ви один раз втрачаєте кількісний контроль, ви вже ніколи не зможете його відновити. Це означає, що алкогольно залежна людина навіть після тривалої реабілітації та прийому медикаментів не зможе дозволити собі випити келих шампанського так, щоб це не закінчилося для неї запоєм. Єдиний спосіб вирватися з порочного кола ‒ повністю відмовитися від вживання будь-яких спиртних напоїв у будь-який кількості.

Більше на тему: Що має бути в домашній аптечці

Надмірне споживання алкоголю негативно впливає на весь організм. Першою страждає серцево-судинна система, адже алкоголь звужує судини і через це підіймається тиск. Як наслідок ‒ серце працює в посиленому режимі. Також алкоголь склеює еритроцити. Кров стає густішою, утворюються згустки, які потрапляють до мозку й закупорюють дрібні кровоносні судини. Складним випробуванням вживання алкоголю є й для травної системи ‒ збільшується печінка, у шлунку з’являються ерозії, які згодом перетворюються на виразки. Також страждає репродуктивна система. Як у чоловіків, так і в жінок.

Пити чи ні ‒ справа кожного. Проте справа проєкту «Я соромлюсь свого тіла» ‒ попередити людей, що алкоголь ‒ це шкідливо!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.