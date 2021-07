Кожна людина хоча б раз у житті стикався з такою проблемою, як набряклі кінцівки. Багато хто пов’язує набряклість з неправильною роботою нирок, навіть не підозрюючи, що причини для появи недуги насправді можуть бути іншими. Про те, чому набрякають ноги, розповіли лікарі проекту «Я соромлюсь свого тіла».

Набряк — це надмірне накопичення рідини в органах тіла і позаклітинних тканинних просторах організму. Є природною реакцією на багато порушень, включаючи травми. Саме ноги можуть набрякати через захворювань різноманітного характеру, а також в результаті перевтоми.

Найчастіше набряки з’являються в кінцівках, черевній або плевральній порожнині, а також підшкірній жировій клітковині.

Більше на тему: Як зняти набряк ніг

Набряк ніг — це не окреме захворювання, а симптом, який повинен бути правильно інтерпретований щодо визначення можливої ​​причини його появи. Можна виділити кілька груп причинних захворювань, що проявляються набряками ніг. Їх види та основні диференційно діагностичні критерії наведені у вигляді таблиці.

Протягом дня серце качає кров від центру до периферії. У всіх випадках, коли венозний повернення утруднений, частина крові не встигає повертатися в серцеві камери і плазма пропотіває в міжклітинний простір, затримуючись у тканинах. Тому до вечора ноги набрякають і в них з’являється важкість. Якщо вранці вдавалося без проблем взути вузьке взуття, то, провівши цілий день на ногах, можна в модельні туфлі і не влізти.

У багатьох представниць прекрасної статі набряки спостерігається в зв’язку з особливостями гормонального циклу. Наприклад, ноги нерідко набрякають після пологів у тих випадках, коли вагітність спровокувала розвиток венозної недостатності або стала причиною флеботромбоза або тромбофлебіту.

Більше на етму: Вправи для профілактики варикозу

Основним фактором, що впливає на зміну зовнішнього вигляду кінцівок, є хронічна венозна недостатність, яка найбільш часто має сімейний характер.

Окрім цього набряклість ніг може виникати при тривалому статичному навантаженні або важкій фізичній роботі на тлі великих втрат рідини з потом. За тим же механізмом набрякають ноги влітку в спеку у випадках недостатньої питної навантаження, тісного взуття або заняттях спортом.

Ще один варіант непатологічних набряків або пастозности — це набряки вимушеного положення, коли вода стікає в ті ділянки, які найбільш схильні до гравітації. Таке явище спостерігається у людей з особливими потребами, які пересуваються за допомогою візка, оскільки вони змушені цілий день сидіти з опущеними нерухомими ногами.

Набряки ніг — це серйозний симптом. Якщо він з’явився, в першу чергу варто звернутися з метою діагностики його причин до хірурга або терапевта. Вкрай неправильно вдаватися до різних народних методів лікування, на зразок капустяного листя або холодних ванн до з’ясування всіх обставин, які супроводжують набряки. Причина може ховатися не тільки в стані судинного русла, а й у системних захворюваннях життєво важливих органів.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.