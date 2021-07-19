Клишоногість — це дефект розвитку опорно-рухового апарату, за якого внутрішній край підошви підігнутий вгору і надмірно всередину, пальці відхилені. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розробили комплекс ЛФК для дітей, який допоможе при лікуванні цього захворювання. Всі деталі читайте в матеріалі.

Важливо: вправи для лікування клишоногості в дітей виконуються без взуття.

Вправи для виправлення клишоногості в дітей за допомогою ходьби

Вправи потрібно виконувати щодня.

«Крок балерини» . Виставляти мисок однієї ноги вперед і трохи вбік, потім випинати п’яту цієї ж ноги якомога сильніше вперед, робити крок, далі повторити все з іншою ногою. При цьому потрібно стежити за тим, щоб ноги випростувались у колінах до кінця.

. Виставляти мисок однієї ноги вперед і трохи вбік, потім випинати п’яту цієї ж ноги якомога сильніше вперед, робити крок, далі повторити все з іншою ногою. При цьому потрібно стежити за тим, щоб ноги випростувались у колінах до кінця. «Ходимо, як клоун» . Стати — п’яти разом, носки якомога сильніше в сторони. Так починати ходьбу, при цьому намагаючись зберегти початкове положення.

. Стати — п’яти разом, носки якомога сильніше в сторони. Так починати ходьбу, при цьому намагаючись зберегти початкове положення. «Ходьба на мисках» . Миски мають бути обов’язково в сторони.

. Миски мають бути обов’язково в сторони. «Ходьба на п’ятах» . Те саме.

. Те саме. «Ходьба іксом» (для тих, хто не має іксоподібних ніг). Намагатися стати на внутрішню частину стопи. Для цього потрібно трохи присісти, коліна висунути вперед, підняти зовнішній край стопи (миски в сторони). Ця вправа складна, спочатку дитині виконувати її дуже важко.

(для тих, хто не має іксоподібних ніг). Намагатися стати на внутрішню частину стопи. Для цього потрібно трохи присісти, коліна висунути вперед, підняти зовнішній край стопи (миски в сторони). Ця вправа складна, спочатку дитині виконувати її дуже важко. «Ходьба, як солдати». Високо піднімаючи коліна (вони мають бути спрямовані тільки вперед паралельно одне одному), миски розводити в сторони.

Вправи для лікування клишоногості в дітей з гімнастичною палицею

Для вправ можна використовувати будь-яку довгу палицю діаметром приблизно 1,5—2,0 см, виконувати щодня.

Ходьба поперек палиці. При цьому п’яти мають обов’язково торкатися підлоги.

Ходьба вздовж палиці, як цирковий артист.

Ходьба, як і в «Кроці балерини», тільки мисок потрібно ставити на палицю, а п’яту – на підлогу.

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Вправи для лікування клишоногості в дітей за допомогою присідань

Звичайні присідання. Необхідно прагнути до того, щоб дитина робила їх самостійно. Руки вперед, стопа повністю стоїть на підлозі. Спочатку можна тримати дитину за руки. Виконати 10 – 15 разів.

Необхідно прагнути до того, щоб дитина робила їх самостійно. Руки вперед, стопа повністю стоїть на підлозі. Спочатку можна тримати дитину за руки. Виконати 10 15 разів. Присідання, схрестивши ноги. Те саме, але тут дитині необхідна допомога батьків. Потрібно тримати її за руки.

Те саме, але тут дитині необхідна допомога батьків. Потрібно тримати її за руки. Вправа «Кицька». Дитина встає навпроти дивану (крісла), нахиляється вперед, дістає руками до підлоги і починає пересуватися самими руками до дивана, дістає до нього. При цьому ноги випрямляються. Дорослий у цей час сидить позаду і тримає дитину за ноги (треба намагатися відтягнути п’яти дитини якомога нижче до підлоги). Діставши до дивана, дитина робить віджимання, потім знову руками по підлозі повертається у вихідне положення.

Вправи для лікування клишоногості в дітей з гімнастичною стінкою

Вправи з гімнастичною стінкою можна комбінувати з присіданнями. До стінки додатково або купується, або виготовляється невелика дерев’яна гірка.

Дитина стає на гірку повністю всією ступнею і пересувається, тримаючись за дорослого, вгору. Коліна при цьому мають бути повністю випрямлені. Потрібно стежити за тим, щоб миски були спрямовані в сторони, а ступня повністю торкалася гірки.

Стоячи на гірці і тримаючись за одну із сходинок стінки, дитина може робити присідання самостійно. Необхідно стежити за тим, щоб коліна були спрямовані тільки паралельно вперед, а не в сторони.

Просте лазіння по драбинках стінки. При цьому добре, якщо дитина буде лазити без взуття.

«Лазіння по-матроськи». Наслідуючи матроса, треба обхопити стегнами одну з опор гімнастичної стінки, поставити ногу на нижній щабель так, щоб ступня була вивернута в сторону, потім відштовхнутися, поставити так само іншу ногу.

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Вправи для лікування клишоногості в дітей на ніч, перед тим, як надіти лангети

Лежачи, піднімати до упору стопу вгору, потім в сторону до упору. Повторити по 20 разів кожною ногою.

Дитина лежить, дорослий піднімає її ногу вгору і вбік і просить дитину утримати ногу в такому положенні на рахунок до 10. Повторити 3 рази з кожною ногою.

Також батьки можуть розробити комплекс вправ для лікування клишоногості в дітей і потроху збільшувати навантаження. Спеціаліст із ЛФК може підказати деякі корисні вправи.

Важливо! Перше заняття необхідно почати з бігу, бажано по колу. Це допоможе дитині розігріти м’язи. Головне, щоб дитина правильно ставила ніжки. На наступному занятті потрібно ввести додаткові вправи, а потім зробити «психологічну» вправу, щоб вона навмисно відволікала малюка від правильної постановки ніжок. Треба підняти до грудей руки, стиснути кулаки і покрутити їх перед собою під час бігу. Для початку можна крутити кулаки лише в один бік, а через деякий час, після кількох занять — по 10 разів у кожен бік. Батьки повинні звертати увагу на те, як дитина ставитиме ніжки під час цієї вправи.

Ходьбу, біг по залу треба розбавляти стрибками на мисках. При цьому постановка ніг повинна бути як у Чарлі Чапліна: п’яти разом, а носки нарізно. У цьому положенні ноги мають від підлоги відриватися, а потім приземлятися. Такою ходою добре підніматися по сходах, найкраще постійно. Також треба включати в заняття ходьбу «гусячим кроком». Чудовою корекційною позою вважається сидіння між п’ят на підлозі, вивернувши ніжки, як жабеня.

Також треба включати вправи на витягування хребта. Завдяки таким вправам розвантажується спина.

І нехай ваші діти будуть здорові!

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