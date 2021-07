Вправи для виправлення клишоногості в дітей

Клишоногість — це дефект розвитку опорно-рухового апарату, за якого внутрішній край підошви підігнутий вгору і надмірно всередину, пальці відхилені. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розробили комплекс ЛФК для дітей, який допоможе при лікуванні цього захворювання. Всі деталі читайте в матеріалі.

Важливо: вправи для лікування клишоногості в дітей виконуються без взуття.

Вправи потрібно виконувати щодня.

Для вправ можна використовувати будь-яку довгу палицю діаметром приблизно 1,5—2,0 см, виконувати щодня.

Вправи з гімнастичною стінкою можна комбінувати з присіданнями. До стінки додатково або купується, або виготовляється невелика дерев’яна гірка.

Також батьки можуть розробити комплекс вправ для лікування клишоногості в дітей і потроху збільшувати навантаження. Спеціаліст із ЛФК може підказати деякі корисні вправи.

Важливо! Перше заняття необхідно почати з бігу, бажано по колу. Це допоможе дитині розігріти м’язи. Головне, щоб дитина правильно ставила ніжки. На наступному занятті потрібно ввести додаткові вправи, а потім зробити «психологічну» вправу, щоб вона навмисно відволікала малюка від правильної постановки ніжок. Треба підняти до грудей руки, стиснути кулаки і покрутити їх перед собою під час бігу. Для початку можна крутити кулаки лише в один бік, а через деякий час, після кількох занять — по 10 разів у кожен бік. Батьки повинні звертати увагу на те, як дитина ставитиме ніжки під час цієї вправи.

Ходьбу, біг по залу треба розбавляти стрибками на мисках. При цьому постановка ніг повинна бути як у Чарлі Чапліна: п’яти разом, а носки нарізно. У цьому положенні ноги мають від підлоги відриватися, а потім приземлятися. Такою ходою добре підніматися по сходах, найкраще постійно. Також треба включати в заняття ходьбу «гусячим кроком». Чудовою корекційною позою вважається сидіння між п’ят на підлозі, вивернувши ніжки, як жабеня.

Також треба включати вправи на витягування хребта. Завдяки таким вправам розвантажується спина.

І нехай ваші діти будуть здорові!

