Хто з нас хоча б раз у житті не скаржився на захворювання, у наявності симптомів якого переконав себе сам? Іноді стан людини, яка скаржиться, справді виявляється нездоровим. Ось тільки не через ймовірну хворобу, а внаслідок іпохондричного розладу. Що ж таке іпохондрія? Які причини появи іпохондрії? Як діагностувати і як вилікувати іпохондрію? Детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» .

Іпохондрія – це соматоформний розлад, за якого людина помилково підозрює, що незначні зміни у функціонуванні її організму можуть бути ознаками серйозного захворювання. Пацієнти з іпохондрією дуже бояться зараження різними невиліковними хворобами або перебувають у повній упевненості, що вони серйозно хворі.

При цьому лікарі ніяких реальних проблем не знаходять, що формує у пацієнта відчуття наявності в нього «невідомої науці й невиліковної хвороби». Іпохондрія насправді – це своєрідне ставлення до тіла, що базується на відчутті тривоги та небезпеки. Формується таке ставлення ще в дитинстві, якщо вона росте хворобливою або в сім’ї є хтось серйозно хворий.

Але в будь-якій, на перший погляд неконструктивній, поведінці іпохондрика є так звана «вторинна вигода», тобто те, що людина отримує взамін – увага, інтерес, турбота, а часом навіть страх в очах близьких від однієї думки втратити рідну людину.

Іпохондрія може виникати в будь-якому віці. Найчастіше нею страждають підлітки та молоді люди. Однаково часто хвороба проявляється у чоловіків і жінок.

Причини появи цього розладу вивчені недостатньо. Вважається, що факторами ризику іпохондрії можуть бути:

Ознаки іпохондрії зазвичай помічає оточення людини. У неї з’являється нав’язлива ідея своєї невиліковності, підозра наявності серйозної хвороби або ризику нею заразитися. Іпохондрики вказують на симптоми захворювань серця, шлунка, статевих органів, головного мозку, у них з’являються слабкість із недугами, нервозність і сльозливість, постійно змінюється настрій. Іпохондрики багато читають спеціальної літератури з медицини, вишукуючи в себе симптоми за описом або підганяючи себе під опис хвороб.

Пацієнти, які страждають від цього розладу, постійно ходять на консультації до лікарів. Особливо якщо напад іпохондрії супроводжується депресією: тоді хворий стає постійним клієнтом медичних фахівців усіх спеціальностей.

Встановлення діагнозу й пошук шляхів вирішення проблеми здійснюється в кілька етапів:

