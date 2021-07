Існує стереотип, що закушувати алкоголь завжди потрібно чимось солоненьким. Та, на жаль, це неправдива інформація. Алкоголь зневоднює організм, а в поєднанні з соліннями ще більше погіршує його стан. Виникає відчуття спраги, і бажання випити посилюється. Як уникнути похмілля? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Під час вживання алкоголю небажано запивати газованими і енергетичними напоями. Вони прискорюють сп’яніння і пошкоджують слизову оболонку шлунка.

Також не можна зловживати смаженим, жирним і гострим. Це додаткове навантаження на органи шлунково-кишкового тракту.

Молочні продукти у поєднанні з алкоголем можуть спричинити розлад шлунка.

Цукор також прискорить сп’яніння і посилить похмілля зранку.

Під час вживання алкоголю дотримуйтеся кількох простих правил:

При появі перших ознак алкогольного отруєння треба промити потерпілому шлунок від того алкоголю, який ще не встиг усмоктатися в кров. З цією метою потрібно викликати блювання. Якщо людина перебуває у свідомості, то їй необхідно випити кілька склянок кип’яченої води кімнатної температури і механічно спровокувати приступ блювання.

Промивати шлунок треба доти, доки замість блювотних мас у потерпілого не почне виходити вода. Після промивання шлунка хворому необхідно випити солодкий чай з лимоном, натуральну каву або молоко і прийняти активоване вугілля (1 таблетка на кожні 10 кг ваги людини). Постраждалого необхідно зігріти, приклавши до стоп і кистей рук теплу грілку.

Якщо людина непритомна, необхідно терміново викликати бригаду швидкої медичної допомоги.

