Хронічна втома: причини, наслідки та як позбутися

Робота без вихідних, сварки із близькими людьми, постійні стреси та нервове напруження вимотують наш організм не менше, ніж важкі хвороби. Постійний стрес дуже швидко може перерости в хронічну втому. Про те, чому виникає хронічна втома та як її позбутися, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський, Катерина Безвершенко та Людмила Шупенюк.

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Причини виникнення хронічної втоми

Отже, щоденний стрес ми вже згадали. Але це не єдина причина появи хронічної втоми. На розвиток проблеми впливає:

постійна перевтома

нерегулярне та неправильне харчування

лікування сучасними синтетичними та сильнодіючими препаратами

Як наслідок, людина починає відчувати сонливість, знижується концентрація, виникають відчуття слабкості та розбитісті. Ба більш, СХВ (синдром хронічної втоми) може мати такі ж симптоми, як застуда, хвороба суглобів або нервової системи. Якщо вас переслідує головний біль без особливих причин, дратівливість, безсоння вночі та сонливість удень, варто задуматися над ритмом життя.

Які наслідки синдрому хронічної втоми?

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Працюючи до зносу, втома тільки накопичується, і це негативно позначається на якості виконаної роботи. Тому задумайтесь, можливо, краще відпочити кілька днів, ніж пізніше зовсім втратити працездатність.

Під час стресової ситуації набагато простіше захворіти. Вірусні та бактеріальні інфекції з легкістю проникають в організм, який ослаблений стресами. Також медики стверджують, що на ґрунті СХВ розвиваються серйозні захворювання, навіть онкологія.

Як позбутися синдрому хронічної втоми?

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Установіть режим дня

Зменьшіть навантаження, чітко розпишіть час прийому їжі, підйому та відбою. Навіть якщо у вашому графіку не так вже й багато годин для сну, дотримуйтеся розпорядку дня. Організм адаптується й буде «встигати» відновити сили.

Проконсультуйтесь у лікаря

Звернувшись до лікаря, ви зможете чітко зрозуміти, які вам необхідні вітаміни, мінерали, імунокоректори та адаптогени (лимонник, женьшень, ехінацея тощо). Вони покращують імунну систему та підвищують стійкість до стресів.

Ведіть здоровий спосіб життя

Правильне харчування та мінімум шкідливих звичок допоможуть позбутися СХВ. Намагайтеся вживати якомога більше овочів і фруктів, пийте багато води.

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Розслабляйтесь

Приймайте водні процедури та робіть розслабляючі масажі. Контрастний душ вранці та ввечері нормалізує роботу серцево-судинної системи, прискорює обмін речовин і надає бадьорості протягом усього дня.

Займайтеся спортом

Ранкова пробіжка або хоча б щоденна 5-хвилинна розминка додасть сил зранку, а вже через місяць ваш організм обов’язково подякує за подібні регулярні заняття.

Будьте здоровими і бережіть себе!

Video: Хронічна втома: причини, наслідки та як позбутися Що служить причиною хронічної втоми? Які наслідки цього захворювання? Як позбутися хронічної втоми? Відповіді на всі ці питання ви знайдете в нашій статті!

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