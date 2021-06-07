Усі чули про страшні хвороби, які переносяться комарами й іншими паразитами. Але не всі знають, що саме зараз всередині нас вони вже можуть жити. Страшно? Паразити, а саме черви і жуки — це живі істоти, які вільно повзають усередині людського тіла. Найстрашніше, що вони можуть жити всередині нас роками і десятиліттями і не давати про себе знати. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли про найжахливіших паразитів, які можуть жити в тілі людини.

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Неглерія Фоулера

Зомбі — це безмозкі істоти, які харчуються людським мозком. Неглерія Фоулера поводиться точно так само, вона теж їсть мозок і вражає нервову систему. Серед симптомів, що супроводжують присутність цього паразита в тілі людини, можна назвати головний біль, нудоту, блювання, кому і навіть смерть. Це дуже рідкісний паразит, у світі відомі лише 1000 випадків зараження ним, у т. ч. й в Україні. У більшості випадків захворювання призводить до смерті інфікованої людини. Джерело зараження — водойми з теплою водою. Через ніс і нюховий нерв паразит може проникнути до головного мозку, тому плавайте обережно.

Філярія Onchocerca

Цей гельмінт викликає в людини захворювання онхоцеркоз. Заразитися ним високі шанси в нецивілізованих регіонах Центральної Африки та Південної Америки. Переносниками личинок паразита є мошки, що живуть поблизу водойм і масово кусають людей, тому онхоцеркоз часто називають «річковою сліпотою». Поселяючись в організмі людини, цей черв’як спричиняє сильний свербіж і появу вузлів на шкірі, а мігруючи в рогівку ока, призводить до сліпоти.

Філярія Банкрофта

Цього паразита дуже часто називають слонячим. Після потрапляння в організм філярія поводиться, як і інші паразити. Через рік черв’як стає вже дорослою особиною і потрапляє в лімфатичну систему, яка контролює відтік рідини з тканин. Коли дорослий черв’як з «товаришами» блокує дренажні канали, рідина не відходить, накопичується, внаслідок чого кінцівка стає схожою на ногу слона.

Лоа лоа

«Лоа лоа» більше схоже на назву коктейлю на тропічному пляжі екзотичного острова. Та насправді це паразит, яким можна заразитися при укусі комах. Личинка проникає в організм людини, деякий час живе в районі укусу, спричиняючи запалення і біль. Згодом черв’як виростає і може проникнути в око, людина навіть відчуватиме, як він там рухається. Черв’як може жити в тілі до 17 років.

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Ришта

Личинки черв’яка ришти переносяться за допомогою водяних бліх. Коли людина купається у водоймах з непооточною водою, то може заковтнути водяну блоху — вони люблять забруднені озера і ставки. Шлунковий сік розчиняє блоху, але личинка ришти проходить далі. Через рік черв’як стає завдовжки 60—90 см. Самиця формує на шкірі — переважно на ногах — пухир. Тіло починає пекти, виникає бажання зануритися в холодну воду, щоб позбутися від печіння і болю. Але цього хробакові й треба! У воду він випускає тисячі своїх личинок, а сам залишається всередині тіла.

Звичайна ванделія — рибка-вампір

І батьки, і представники влади завжди нагадують про те, що дзюрити у водоймі не можна. Ось тепер точно ніхто не робитиме цього, прочитавши про звичайну ванделію. Це дуже маленька рибка, яка живе в Амазонці. Вона проникає в сечовий міхур під час сечовипускання. В організмі харчується кров’ю і плоттю, спричиняючи сильний біль.

Стьожак

Стьожак — найстрашніший паразит, якщо можна так сказати. Переважно він селиться в мозку людини і живе там протягом 20 років. За цей період виникають симптоми, які настільки поширені, що пов’язати їх із життєдіяльністю паразита вкрай складно. Після того як він виростає, то прагне вбити свого господаря. Заразитися паразитом можна при вживанні зараженої води і м’яса.

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