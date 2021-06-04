Якщо у вашому будинку недавно оселився чотирилапий друг, а ви або хтось із ваших близьких раптом почали відчувати нездужання, цілком можливо, що причина проблеми – алергія на тварину. Як зрозуміти, чи справді це так? Які симптоми алергії на домашніх тварин? Як проявляється алергія на тварин і що в такому випадку робити? Детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Домашні тварини – це члени родини, розлука з якими переноситься так само важко, як і з людьми. Вихованці приносять у наше життя радість, допомагають розвивати в собі відповідальність та безкорисливу любов. А ще вони виступають своєрідними антидепресантами. Недарма навіть психологи радять для терапії взяти під опіку якусь милу тваринку.

І ось ви нарешті зважилися на маленький пухнастий клубочок щастя. Привезли його додому і… зрозуміли, що ваше здоров’я чи самопочуття ваших близьких стало різко погіршуватися. Невже улюбленець став причиною алергії?

Можливо, це так і у вас всі ознаки алергії на тварин. Потрібно зрозуміти, які є ознаки алергії на тварин.

Симптоми алергії на тварин:

нежить, чхання, закладеність носа

задишка та напади задухи

сльозотеча, свербіж та почервоніння очей

шкірний свербіж та почервоніння шкіри

Що робити, якщо виявили у себе якісь із цих симптомів?

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Необхідно на час обстеження ізолювати тварину. Зверніться до алерголога, який направить вас на алергопроби, аби з’ясувати характер алергії. Можливо, вам не потрібно переживати й ви можете обійтися без розлуки з улюбленим вихованцем.

Важливо пам’ятати! Людям, які страждають бронхіальною астмою, атопічним дерматитом, нежиттю та кон’юнктивітом, лікарі не радять заводити тварин.

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