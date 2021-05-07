Практично будь-яке вірусне захворювання супроводжується появою нежитю, якого хочеться позбутися якомога швидше. Для цього ми йдемо до аптеки й купуємо краплі для носа. Але, виявляється, не всі вони однаково корисні й безпечні. Що допоможе позбутися нежитю, а що може нашкодити – розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський та Катерина Безвершенко.

Судинозвужувальні краплі

Судинозвужувальні препарати викликають звикання й можуть призвести до:

порушення живлення слизової оболонки носа (постійне використання крапель при хронічному нежиті);

потоншення стінок судин, підвищення їх ламкості. Це призводить до того, що зростає ризик їх травмування. Так, судини можуть пошкодитися навіть при підйомі артеріального тиску, що спричинить носову кровотечу;

аритмії, почастішання серцебиття, головного болю, порушення сну, нудоти, депресії. Все це побічні ефекти, які можуть виникнути при передозуванні лікарським засобом.

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Протимікробні краплі

Ці краплі не викликають звикання і здатні допомогти у боротьбі з багатьма бактеріями і вірусами. Препарат комбінованої дії, який здатний давати протизапальний ефект та судинозвужувальну дію одночасно. До його складу входять антибіотик та фенілефрин як судинозвужувальний компонент.

Рослинні краплі (на олійній основі)

До складу входять різні ефірні олії, найчастіше – ментол або олія м’яти перцевої. При введенні в порожнину носа хворий отримує освіжаючий та антисептичний ефект. Ментол не здатний усунути набряк слизової, однак його застосування створює ефект полегшення дихання через вплив на холодові рецептори носа.

Противірусні та антибактеріальні краплі

Краплі в ніс від нежитю, які мають противірусний ефект, – чудовий засіб профілактики й терапії застуди при початкових етапах розвитку вірусної інфекції. Завдяки активним компонентам вони впливають саме на розмноження вірусів. При загрозі зараження їх можна використовувати як профілактичні.

Народна медицина (мед з водою, цибулевий сік, сік алое або каланхое)

Можуть викликати подразнення, опіки та алергії. Але ефективні при лікуванні нежитю різної етимології.

Обираючи засіб від нежитю, важливо завжди пам’ятати: нежить лікують виключно ті краплі, які борються з причиною захворювання або допомагають організму в цій боротьбі. Більшість так званих засобів від нежитю – це або судинозвужувальні препарати, або імуномодулятори, які тільки знімають симптом і не мають лікувального ефекту.

Video: Якими видами крапель лікувати нежить? Як обрати ефективні краплі від нежитю? Чим відрізняються лікувальні краплі від нежиті від судинозвужувальних крапель? Читайте, які краплі від нежиті краще вибрати

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