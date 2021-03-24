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Вірус грипу: цікаві факти

24.03.2021

Вірус грипу — один із найпоширеніших, але водночас невивчених. Лікарі «Я соромлюсь свого тіла» вже розповідали, чим відрізняється грип від ГРВІ та ГРЗ. А сьогодні поговоримо про особливості вірусу грипу. Якими цікавими фактами про грип після свого експерименту поділилася Катерина Безвершенко?

Вірус грипу можна заморозити, і йому це не зашкодить.

вирус-гриппа

За температури близько нуля вірус зберігається до місяця. Саме тому пік захворюваності припадає на відлигу. Зате звичайне мило вбиває вірус грипу наповал, так само діє висушування й температура вище 70 оС.

Отримавши зарплату паперовими грошима або знявши гонорар з пластикової картки, можна легко захворіти на грип.

как передается грипп

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Учені з’ясували, що грошові купюри є бездоганним розсадником інфекції. Грип зберігається на них понад два тижні. Тому гроші у деяких країнах друкують на папері з антисептичними властивостями, а в Японії гроші перуть за температури 200 оС у спеціальній пральній машині.

Найкраща вакцина від грипу для немовляти — молоко його мами.

грипп у ребенка

Якщо жінка захворіла на грип, не можна відлучати дитину від грудей. Антитіла з материнського молока передаються маляті під час годування. Малюк ніколи не підхопить грип від матері!

Таблетки від температури допомагають грипу поширюватися організмом.

таблетки от гриппа

Адже нормальна або злегка підвищена температура тіла — це рай для вірусу. При задовільному самопочутті приймати жарознижувальне дорослим рекомендовано тільки за температури вище 39 оС, а дітям — 38,5 оС.

Більше про експеримент дізнаєтеся з відео:

Video: Вірус грипу: цікаві факти

Як вірус грипу потрапляє в організм? При якій температурі вірус грипу гине? Найцікавіші факти і особливості вірусу грипу ви знайдете в нашому матеріалі

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