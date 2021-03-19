Чому діти хворіють на екзему?

Всі діти люблять їсти солодку, смачну, а іноді і шкідливу їжу. Мамам потрібно ретельно стежити за тим, що споживає дитина, адже внаслідок неправильного харчування можуть виникнути різні захворювання, в тому числі й екзема. Чи можна вилікувати це захворювання? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Екзема, або рецидивуючий нейроалергічний дерматоз, – це хронічне або гостре захворювання шкіри запального характеру.

Симптоми екземи

відчуття печіння;

свербіж;

висипання.

Діти хворіють на екзему через розлади нервової і ендокринної системи, хронічні інфекції, захворювання шлунково-кишкового тракту.

Перші прояви екземи – поява червонуватих плям на щоках у дитини. Ці плями збільшуються і поширюються по всьому обличчю, а також шиї.

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Як лікувати екзему

Спеціального лікування екземи немає. Якщо дитина ще грудна, то її мамі треба звернути увагу на свій раціон, який впливає і на харчування малюка.

Екзему можуть спричиняють: цитрусові, яйця, копченості, шоколад тощо.

Правила харчування для дітей до 3 років

У період від 1 року в дитини починають рости зуби, а також поліпшується травлення.

Добовий об’єм їжі повинен становити: для дітей 1,5 року – 1200 г; від 1,5 до 2 років – 1300 г; від 2 до 3 років – приблизно 1500 г.

Батькам треба звернути увагу на харчування дитини. Малюкам до 2 років м’ясні страви потрібно готувати з фаршу. У харчуванні дітей цього віку обов’язково повинен бути сир.

Раціон дитини має становити різноманітна їжа. До нього також мають входити свіжі овочі та фрукти.

Не рекомендується годувати малюків дуже солоною їжею, а також маринованими овочами.

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