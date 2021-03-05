Неправильний прикус у дітей – досить поширена проблема. Такий дефект приховує у собі набагато більше загроз, аніж здається на перший погляд. Лікар проекту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський розповів про причини виникнення неправильного прикусу у дітей і про те, як його виправити.

Більше на тему: Чому погіршується зір і як цього уникнути

У віці від 6 до 12 років молочні зуби змінюються на постійні. Цей процес повинен проходити під пильним наглядом стоматолога, аби не проґавити одну з найчастіших дитячих проблем – ваду прикусу.

Чому виникають проблеми з прикусом?

Корінні зуби значно більші за розміром, ніж молочні, і на дитячій щелепі для них просто не вистачає місця. Коли щелепа виростає, широкі корені молочних зубів поступово розсмоктуються, і вони випадають, звільняючи місце для постійних.

Більше на тему: Що має бути в домашній аптечці

Якщо молочний зуб своєчасно не випадає, відповідний корінний може вирости поряд і порушити прикус. Якщо молочний зуб вже випав, а постійний ще не виріс, сусідні зуби інколи заповнюють вільне місце. Саме тому молочні зуби треба лікувати, поки вони не хитаються, і добре за ними доглядати.

Види прикусу:

медіальний – нижня щелепа виступає над верхньою;

дистальний – верхня щелепа занадто виступає над нижнью;

відкритий – зуби не змикаються взагалі.

Як виправити прикус?

До 12 років достатньо металевої пластинки та силіконової капи. Щоб виправити прикус після 12 років, треба впродовж кількох місяців або років носити брекети. Це варто зробити не лише з естетичних міркувань, а й задля здоров’я. Наслідки неправильного прикусу досить серйозні та небезпечні.

Більше на тему: Причини появи підшкірного кліща і методи боротьби з ним

Як виявити в дитини вади прикусу в домашніх умовах?

Це легко зробити за допомогою жувального тесту. Дитина має відкусити моркву, пережувати її та виплюнути. Якщо прикус правильний, шматочки будуть однакового невеликого розміру. Це означає, що м’язи працюють добре й жування якісне. Якщо неправильний – навпаки, шматочки неоднакові.

Дізнайтеся більше з відео:

Video: Неправильний прикус у дітей: як виправити і чому виникає Як виправити неправильний прикус у дитини? Чому виникає неправильний прикус у дітей

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ