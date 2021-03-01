Чим відрізняються дезодорант від антиперспіранта і як ними користуватися?

У літню спеку дезодорант або антиперспірант – річ першої необхідності. Адже саме ці засоби допоможуть позбутися неприємного запаху та поту в пахвових западинах. Зазвичай люди не бачать різниці між цими засобами, однак вони діють по-різному. У нашому матеріалі експерти проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли , як правильно користуватися дезодорантом і антиперспірантом.

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Піт із різким запахом під пахвами починають виробляти особливі потові залози в період статевого дозрівання. Запах залежить від гормонального фону людини, від правил особистої гігієни та навіть від їжі, яку вона вживає.

Дезодорант — засіб, що усуває запах, а антиперспірант — засіб проти поту. У цьому їх основна різниця. Дезодорант не перешкоджає виділенню поту, він лише маскує його запах.

Виділення поту в пахвових западинах — це аж ніяк не помилка природи, а добре відрегульований механізм, що захищає тіло від перегріву.

Властивості дезодоранту

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Головна функція дезодоранту — придушити діяльність бактерій, які живуть у водних протоках потових залоз. Простіше кажучи, дезодорант не допоможе скоротити потовиділення, але запобіжить неприємному запаху. Користуючись дезодорантом, ви як і раніше будете пітніти, але не будете при цьому неприємно пахнути. Тому, якщо у вас підвищене потовиділення (гіпергідроз) — від дезодоранту толку не буде.

Дезодорантом, щоб він захищав від неприємного запаху, потрібно теж користуватися правильно. Поширена помилка — наносити дезодорант на вже спітнілу шкіру пахв.

Властивості антиперспіранту

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Антиперспірант — більш «сувора» міра, він на деякий час блокує вивідні потоки потових залоз. Користуючись антиперспірантом, ви не будете пітніти (або будете пітніти менше) і неприємного запаху, відповідно, теж не буде.

Як користуватися антиперспірантом?

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Наносити антиперспірант потрібно на суху чисту шкіру пахв за 7—8 годин до сну, в цей час зазвичай потові залози не працюють, а діючі речовини (солі цинку або алюмінію) вільно проникнуть в шкіру та заблокують протоки потових залоз.

Якщо ви нанесли антиперспірант ввечері, приймаючи душ вранці, можете не користуватися нічим. Вам гарантований захист на весь день.

Але ніколи не користуйтеся антиперспірантом перед заняттями спортом, сауною або лазнею. В такому випадку краще прийняти душ до тренування та після нього.

Які причини надмірної пітливості?

По-перше, це зміни в роботі гормонального фону, які відбуваються у підлітків в період дорослішання, а у жінок — коли настає клімакс. Також пітливість може бути ознакою порушення процесів ендокринної та нервової систем, вегетосудинної дистонії, туберкульозу, діабету, захворювання нирок.

По-друге, стрес. Всі хвороби від нервів і ця — не виняток. Надмірні емоційні навантаження призводять до відхилень в організмі. Проблема пітливості властива більшою мірою людям з дуже збудливою нервовою системою.

По-третє, генетика. Це індивідуальна особливість людини, що передається з покоління в покоління.

уникати пряної та гострої їжі, кави — такі продукти активізують роботу потових залоз;

для гігієни пахв, долонь та ступень користуватися антибактеріальним милом;

віддавати перевагу одягу з натуральних тканин: шифону, віскози, бавовни, шовку, льону, які пропускають повітря;

одяг не повинен бути вузьким під пахвами, щоб додатково не подразнювати шкіру в цій ділянці;

стежте за вагою: чим більша вага, тим серйознішою стає проблема.

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