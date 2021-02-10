Вакцинація: за і проти

Вакцинація. Нині ця тема досить суперечлива: одні нарікають на небезпеку щеплень, а інші стверджують, що це єдиний спосіб запобігти появі інфекційних захворювань. Чи небезпечна вакцинація? Чи варто щеплюватися? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Що таке вакцинація?

Щеплення ‒ це сукупність цілих мікробів або частин патогенних мікроорганізмів у видозміненій формі, які вводяться в організм людини з метою формування несприйнятливості до певної інфекції. Такі щеплення називаються профілактичними. Вони спрямовані на попередження деяких інфекційних захворювань.

Простіше кажучи, щеплення ‒ це коли в організм людини вводиться штучно ослаблений мікроорганізм, який є безпосередньою причиною захворювання (наприклад, щеплення проти поліомієліту). Імунна система виробляє антитіла і таким чином організм стане несприйнятливим до цього захворювання.

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Навіщо потрібно проводити вакцинацію?

Важливо розуміти, що щеплення не захищає дитину на сто відсотків від інфекційних хвороб, але воно дозволяє значно знизити ризик захворювання в дітей першого року життя. У разі якщо дитина все-таки захворіла, то зроблене заздалегідь щеплення сприяє протіканню хвороби в більш легкій формі. Вакцинація виключає важкі ускладнення і наслідки.

Також важливо пам’ятати про те, що є таке поняття, як «колективна вакцинація», яка дозволяє уникнути епідемій в національному масштабі.

Чому люди відмовляються від вакцинації?

Недолік інформації

Нині, на жаль, чинник недовіри до вакцинації досить високий. Чому так відбувається? Тому що в нашій країні брак інформації. Дуже багато батьків прагнуть уберегти своїх дітей, особливо в ніжному віці, від страхів і неприємних відчуттів, пов’язаних із вакцинацією. Для усунення цієї проблеми дуже важлива колективна робота лікарів. Кожен із яких повинен надавати батькам максимально об’єктивну та повну інформацію щодо важливості імунопрофілактики.

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Щеплення може викликати аутизм

Дехто вважає, що щеплення може спровокувати появу аутизму у дітей. Але нині немає жодних наукових фактів, які б підтверджували цю теорію. Експерти з аутизму в пошуках причин виникнення недуги зосереджують свою увагу на генетиці та стані довкілля.

Усі вакцини неякісні та неефективні

Для того, щоб вакцина спрацювала, потрібно дотримуватися правил її зберігання. Вони повинні транспортуватися за температури від +2 до +8 °С. У разі впливу на вакцину температури, яка вища або нижча рекомендованого діапазону, може знижуватися її активність. Втрачена одного разу активність вакцини не відновлюється при її поверненні в правильний температурний режим.

Але навіть якщо вакцини зберігають і перевозять за правильної температури, вони не можуть бути активними вічно. Тому безпосередньо перед щепленням слід звертати увагу на термін придатності, зазначений на упаковці. Вакцину повинні діставати безпосередньо перед щепленням у присутності пацієнта.

Правда, деякі вакцини дійсно можуть бути неякісні. Особливо якщо щеплення безкоштовні: в поліклініці виникає ризик потрапляння в організм низькопробного, погано очищеного продукту. У неякісній вакцини містяться сторонні білкові сполуки, які можуть спровокувати появу побічних дій на слабкий дитячий організм.

Щоб цього уникнути, потрібно заздалегідь дізнатися, яка саме вакцина є в наявності і, якщо вона викликає сумніви, можливо, краще відкласти щеплення або звернутися в приватні клініки та купити якісний продукт.

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Дитина захворіла відразу після вакцинації

Для того, щоб щеплення пройшло легко, потрібно до нього правильно підготуватися:

слід уникати контактів з інфекційними хворими перед щепленням;

безпосередньо перед вакцинацією потрібно здати аналізи крові та сечі, щоб визначити відсутність прихованих захворювань;

перед щепленням обов’язково поміряти температуру;

після щеплення 2 ‒ 3 дні не гуляти у громадських місцях;

обмежити спілкування зі сторонніми людьми.

Ці правила зменшують імовірність виникнення сторонніх інфекцій, розвиток яких збільшує навантаження на імунну систему.

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Кому не можна робити щеплення?

Протипоказань для вакцинації не так вже й багато:

гострий період інфекційних хвороб;

алергія на певні речовини, які входять до складу вакцини;

медвідвід для дітей за станом здоров’я (хоча це питання досить суперечливе).

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