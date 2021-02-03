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Як доглядати за татуюванням і небезпеки в тату-салонах

03.02.2021

Сьогодні татуювання тренд серед молоді. Але іноді, набиваючи малюнок на тілі, ми забуваємо про можливу небезпеку такої процедури й подальші наслідки. Тату може як прикрасити тіло, так і спотворити його. Які небезпеки чекають на вас у тату-салоні? Як доглядати за тату? Про це розповіди лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

как ухаживать за татуировкой в первые дни

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Дуже важливий догляд за татуюванням, особливо протягом перших двох тижнів. У разі недотримання правил, які вам повинні розповісти в салоні, є ризик зниження якості татуювання, а також нанесення шкоди здоров’ю. Крім самоконтролю, відповідальність лягає і на плечі майстра.

Під час процедури татуювання потрібно пам’ятати:

  • майстер має обов’язково надягати стерильні рукавички і маску
  • голки та ковпачки для фарби повинні бути новими й розпакованими в присутності клієнта
  • тату-машинка повинна бути простерилізована та загорнута в стерильну плівку

уход за татуировкой

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Як доглядати за татуюванням?

Перші три дні після процедури нанесення малюнка на тіло потрібно обережно дотримуватися таких пунктів:

  • робити промивання
  • використовувати загоюючий крем
  • стежити за стерильністю

Правильний догляд – 50% якісного татуювання.

Однак наносити тату можна не всім. Людям із захворюванням шкіри це протипоказано!

Чи боляче робити тату?

Безымянный2

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Майстри не рекомендують використовувати знеболювальні засоби, адже малюнок може спотворитися. У кожної людини больовий поріг різний. Найбільш боляче наносити тату на тонку шкіру або шкіру поряд із кістками (ребра, лікті, шия, інтимна зона).

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