Розлади харчової поведінки – справжнє лихо ХХI століття. У гонитві за недосяжними ідеалами з обкладинок глянцю і модних подіумів молоді дівчата й навіть хлопці готові жертвувати власним здоров’ям. Однак це не єдина причина розвитку такого захворювання, як булімія. Чому виникає булімія? Які симптоми і наслідки булімії? Чи можна вилікувати булімію? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Що таке булімія?

Булімія – це розлад, спричинений нервово-психологічною дисфункцією організму. Характеризується нападами невгамовного голоду, за яким настає почуття провини і позбавлення від з’їденого через викликання блювоти, вживання проносних препаратів, надмірні фізичні навантаження і жорсткі обмеження в їжі. Без своєчасного лікування хворий ризикує нажити цілий комплекс хронічних захворювань і ускладнень, часто несумісних із життям.

Розрізняють первинну (справжню) булімію, коли у хворого виникає неконтрольоване бажання вживати їжу, а також булімію як наслідок анорексії.

Причини булімії

Лікарі сходяться на думці, що в більшості випадків причиною розвитку булімії стає психологічна травма, отримана в дитячому віці, або пережитий стрес у більш зрілому. Крім цього, виокремлюють такі причини виникнення захворювання:

органічні ушкодження харчового центру кори головного мозку;

порушення обмінних процесів;

гормональні порушення;

стрес;

низька самооцінка;

спадковість.

Симптоми булімії

Людина, що страждає на булімію, необов’язково повинна мати низьку вагу. Часто хворі зовні нічим не відрізняються від здорових людей. Вказувати на наявність розладу можуть такі ознаки:

вживання великої кількості їжі, обжерливість;

відвідування після їжі туалету, щоб викликати блювання;

замкнутий спосіб життя;

зацикленість на своєму зовнішньому вигляді, в тому числі – на вазі;

різкі коливання ваги;

слабкість і підвищена стомлюваність;

схильність до запалення горла і глотки;

захворювання шлунково-кишкового тракту;

стоматологічні захворювання;

дряблість шкіри, зневоднення.

Наслідки булімії

Булімія призводить до емоційних і фізіологічних порушень у багатьох органах і системах організму.

Лікування булімії

Вилікувати пацієнта від булімії можна, виявивши і викоренивши причину виникнення недуги. При органічній формі булімії лікують первинну патологію, при нервовій – коригують психологічний стан. Хворому необхідні індивідуальні та групові заняття з фахівцем.

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