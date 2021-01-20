Як проводити самодіагностику яєчок?

Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський серйозно ставиться до свого здоров’я. Особливу увагу він приділяє чоловічому здоров’ю. Так, під час одного з експериментів Валерій розповів, як робити масаж яєчок. Чому яєчка можуть збільшуватися або зменшуватися? Читайте матеріал і дивіться відео.

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Кожному відомо, що «боягуз не грає в хокей». Так, під час одного з експериментів медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський перевіряв, чи справді хокеїсти такі безстрашні, як про це співають у популярній пісні.

Як реквізит лікар роздав учасникам експерименту томати чері. Саме на них Валерій запропонував спортсменам навчитися діагностувати захворювання яєчок. І не випадково: адже щоб не пошкодити делікатний овоч, стискати його потрібно так само акуратно, як і яєчко.

Методика проведення самодіагностики яєчок

Середній і вказівний пальці розташуйте під яєчком, а великий палець – на верхній частині органу. Акуратно покрутіть кожне яєчко між пальців і зверніть увагу на будь-які зміни їх форми або розмірів.

Валерій Ославський попередив, що абсолютно нормально, якщо одне яєчко розміщене трохи вище за інше або вони трохи відрізняються за розміром. Така асиметрія дає змогу уникнути здавлювання в калитці.

Як виміряти розмір яєчок?

Щоб визначити розмір кожного яєчка, можна використовувати:

каліпер (інструмент, призначений для вимірювання товщини шкірної складки);

штангенциркуль;

лінійку.

Чому яєчка можуть збільшуватися або зменшуватися?

Причин зменшення розмірів яєчок кілька:

перекрут яєчка;

наслідки свинки (паротиту);



варикоцеле.

Різноманітними можуть бути і причини збільшення розмірів яєчок:

рак;

кіста;

доброякісна пухлина.

Також лікар запропонував найсміливішим виміряти температуру своєї калитки безконтактним термометром. У нормі вона має бути нижчою за температуру тіла.

Як робити масаж яєчок?

Масаж яєчок здатний підвищити рівень тестостерону і поліпшити вироблення сперматозоїдів. Погладжуйте і розминайте яєчка круговими рухами однієї руки, а другою – обережно відтягуйте калитку вниз. При цьому можна робити незначні постукування вказівним пальцем. Робити масаж яєчок рекомендовано перед сном. Достатньо 3–5 хв.

Майте на увазі: больових відчуттів виникати не повинно!

Більше про експеримент дізнаєтеся з відео:

Video: Як проводити самодіагностику яєчок? Лікар проєкту Я соромлюсь свого тіла Валерій Ославський розповів, як робити масаж яєчок. Чому яєчка можуть збільшуватися або зменшуватися?

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