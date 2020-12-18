У світі налічується більше п’яти мільярдів активних мобільних пристроїв. Швидше за все, один із них — ваш телефон. Але що ви знаєте про ґаджети, з якими практично не розлучалися? Ведучі проекту «Я соромлюсь свого тіла» підтвердили, що надмірне захоплення ґаджетами точно не робить нас здоровішими. Катерина Безвершенко підготувала чотири запитання, які дають змогу визначити, чи є в людини залежність від ґаджетів. А ви хочете пройти такий тест? Тоді вперед! Усі деталі в нашому матеріалі.

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Тест складений за принципом CAGE – всесвітньо визнаною методикою, яка дозволяє виявити в людини алкогольну або наркотичну залежність. Усього 15 секунд буде достатньо, щоб визначити, залежні ви від ґаджетів чи ні. Дайте відповідь на чотири запитання, підготовлені Катериною Безвершенко, «так» або «ні».

Чи виникало у вас відчуття роздратованості, якщо друзі просили відкласти телефон? Чи відчуваєте ви провину, коли забагато часу проводите в мережі? Чи виникало у вас відчуття, що вам необхідно скоротити кількість часу, який ви проводите з ґаджетом? Чи виникає у вас бажання зранку перш за все взяти в руки ґаджет?

Якщо ви відповіли ствердно хоча б на два запитання, є підстава говорити про те, що ви залежні від ґаджетів.

Для непереборного бажання постійно перебувати онлайн і залишатися в курсі справ знайомих існує спеціальний термін – синдром втраченої вигоди, або FоMO (від англ. «fear of mussing out»). Нав’язливий страх пропустити щось цікаве або важливе в мережі розвивається, за даними досліджень, у 56% користувачів соцмереж. Чому? Дивіться відео:

Video: Чи є у вас залежність від ґаджетів? Тест від Катерини Безвершенко Надмірне захоплення ґаджетами не робить нас здоровішими. Пройдіть спеціальний тест і дізнайтеся, чи є у вас залежність від ґаджетів

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