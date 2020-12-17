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Опущення та випадіння матки: причини і профілактика

17.12.2020

У проєкт «Я соромлюсь свого тіла» вже неодноразово зверталися пацієнтки з проблемою опущення та випадіння матки. На жаль, таке захворювання не рідкість і трапляється як у дорослих жінок, так і в молодих дівчат. Які причини опущення і випадіння матки – читайте в нашому матеріалі.

матка

Опущення матки – одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються жінки. Та, незважаючи на всі можливі складнощі і наслідки, не звертаються до лікаря.

«На жаль, багато жінок стикаються з такою проблемою, і призводити вона може до тяжких наслідків», – зазначає Людмила Шупенюк.

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Чому відбувається опущення матки та її випадіння?

Причини опущення і випадіння матки такі:

  • вроджені вади тазової області;
  • генетична схильність;
  • травми під час пологів;
  • операції на статевих органах;
  • похилий вік;
  • гормональний дисбаланс у період менопаузи;
  • фізичні навантаження (піднімання важких предметів);
  • ожиріння (підвищений внутрішньочеревний тиск);
  • патології сполучної тканини зв’язок;
  • утворення (кісти, міоми, фіброміоми).

Як запобігти опущенню і випадінню матки?

профилактика опущения матки

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Своєчасна профілактика

Радимо починати профілактику опущення матки з раннього віку. Фізичні вправи допоможуть зміцнити м’язи тазу та черевного пресу в дівчаток. Також дуже важливо пам’ятати, що жінкам, дівчаткам та дівчатам потрібно уникати важкої фізичної праці та не піднімати важких предметів.

Нормальні випорожнення

Не допускайте сильних закрепів, бо вони – одна з причин опущення і випадіння матки.

Вагітність і пологи

Молодим мамам треба бути максимально обережними: обов’язково проходити планові огляди, народжувати тільки у спеціалізованих стаціонарах, виключити фізичні навантаження й регулярно робити гімнастику для підтримання тонусу м’язів тазу і черевної стінки.

профилактика выпадения матки

«Я раджу робити гімнастику для інтимних м’язів, користуватися свічками, які зволожують і підтримують гормональний баланс у піхві, а також не відмовлятися від інтимного життя: у цьому випадку воно жінці лише на користь», – підсумувала лікарка Шупенюк.

Бережіть себе і своїх близьких!

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