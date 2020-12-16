Подагра ‒ це запальне захворювання суглобів, яке заподіює людині багато болю. Про те, які основні симптоми подагри, як діагностувати це захворювання та, головне, як його лікувати, розповідає лікар медичної службі телеканалу СТБ й експерт проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірина Чуєва.

Подагра ‒ захворювання опорно-рухового апарату, при якому виникає різкий біль, почервоніння та припухлість у суглобах. Найчастіше на подагру страждають чоловіки, але після менопаузи жінки стають більш уразливішими до цієї хвороби.

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Причини виникнення подагри

Подагра виникає тоді, коли в суглобах накопичуються солі сечової кислоти (урати). Вони виникають, якщо людина вживає в їжу продукти, багаті пуринами (ця речовина, що перетворюють в сечову кислоту). До таких продуктів належить м’ясо, риба, копченості, спаржа, гриби, алкогольні напої. Саме тому раніше подагру називали «хворобою королів». Також одним із ключових факторів розвитку подагри є спадковість. Тобто, якщо ваш дід і батько страждали на це захворювання, то, ймовірно, вона буде й у вас.

Нерідко подагра поєднується з надмірною вагою і гіпертонією. Також до захворювання може призвести тривале вживання сечогінних препаратів.

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Симптоми виникнення подагри

Основний симптом подагри ‒ гострий біль в суглобі, який зазвичай виникає вранці або в нічний час. Напади мають циклічний характер: вдень ​​біль вщухає, але до вечора знову посилюється. При цьому пошкоджений суглоб опухає, а шкіра навколо нього запалюється й стає червоного кольору. У хворого під час нападів подагри може підвищуватися температура й артеріальний тиск. Іноді виникає нудота. Якщо захворювання має хронічний характер, то симптоми можуть виражатися в меншій мірі, однак у хворого порушується функція роботи нирок (виникає нирковокам’яна хвороба).

Діагностика подагри

Для того, щоб діагностувати подагру, необхідно провести мікроскопічне дослідження синовіальної рідини на наявність у ній кристалів сечової кислоти. Однак, для проведення подібних аналізів у пацієнта має бути більше одного нападу подагри.

Також хворобу можна діагностувати за допомогою аналізу крові, в зразках якої також можна виявити надлишок сечової кислоти. Але таке дослідження може бути неточним. При необхідності можна зробити рентген, комп’ютерну або магнітно-резонансну томографію.

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Лікування подагри

При появі різкого болю в суглобах пацієнтові необхідно якомога швидше звернутися за консультацією до лікаря. Зволікати з цим не можна, оскільки ігнорування симптомів може спровокувати погіршення здоров’я та навіть деформацію суглобів. Також при несвоєчасному лікуванні в пацієнта можуть виникнути відкладення під шкірою солей сечової кислоти. Як наслідок, утворюються невеликі «вузлики» (тофи), які хоч і безболісні, але під час нападів подагри можуть розпухати та запалюватися.

В цілому для лікування подагри зазвичай призначають прийом медикаментів. Також важливо вести правильне збалансоване харчування.

Профілактика подагри

Для профілактики подагри необхідно в першу чергу переглянути раціон харчування: обмежити вживання білків тваринного походження, особливо м’яса. У виборі їжі найкраще віддати перевагу овочам і фруктам. Якщо вас часто турбують напади подагри, слід повністю відмовитися від вживання алкоголю. Дуже важливо нормалізувати питний режим, а також стежити за вагою (у людей, які страждають ожирінням, ризик виникнення подагри збільшується в рази). Такі рекомендації не тільки поліпшують загальне самопочуття людини, але також знизять навантаження на суглоби.

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