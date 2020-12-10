Красиве та доглянуте волосся – це насамперед дбайливе ставлення до нього. Часте використання фена, випрямляча та плойки порушує структуру та цілісність локонів. Як вилікувати посічене волосся? І чи можна це зробити в домашніх умовах? Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли, як відновити ламке волосся.

Безпечна температура для сушіння волосся феном

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Контакт із високою температурою, починаючи від 120 градусів, викликає розм’якшення кератину. Під час вирівнювання він застигає в новому стані та пошкоджується. Це пошкодження є незворотним.

Якщо все-таки без сушіння феном не обійтися, необхідно робити це за максимально низької температури. Найкраще використовувати фен з функцією іонізації.

Вибір температурного режиму для кожного типу волосся свій. Фахівці радять дотримуватися:

для тонкого і ламкого волосся – не більше 270 градусів

для густого і жорсткого – 395–450 градусів

для нормального – 370–385 градусів.

Протипоказано використовувати температуру вище 450 градусів. Також не рекомендовано сушити волосся за високої температури жінкам із хімічною завивкою й освітленим волоссям.

Іще одна порада – охолодження волосся після сушіння. Більшість професійних фенів мають функцію «холодне повітря», яка реабілітує локони після взаємодії з високою температурою.

Як відновити ламке і посічене волосся

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Якщо волосся почало ламатися та сіктися, варто зайнятися його лікуванням.

Фахівці стверджують, що ламкість волосся пов’язана із загальним станом здоров’я. Найпоширеніша причина – нестача вітамінів в організмі. Для лікування варто вживати протягом дня достатню кількість мінералів, білків, вуглеводів, амінокислот тощо.

Щоб усунути ламкість, необхідно пити більше води (мінімум 2 л на день), їсти свіжі фрукти і овочі, а також горіхи та зелень. Дотримуючись правильного раціону, незабаром волосся матиме здоровий вигляд.

Іще одна «хвороба» волосся – посічені кінчики. Волосинки розшаровуються, а їх кінці стають світлішими за основний тон волосся. Найчастіше ця проблема виникає, коли жінка дотримується низькокалорійної дієти або зловживає засобами термообробки волосся.

Лікування посіченого волосся передусім передбачає підстригання кінчиків. Далі необхідно дотримуватися комплексного догляду.

Правила догляду за ламким волоссям

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Підберіть гребінець з натурального матеріалу з великими рідкими зубцями; Використовуйте шампунь, бальзам і маску, що максимально відповідають вашому типу волосся. Відмовтеся від вирівнювання волосся і частої сушки феном. Робіть масаж голови. Дотримуйтеся правильного харчування. Регулярно підстригайте кінчики.

Сподіваємося, ці поради допоможуть вам зберегти волосся красивим і здоровим!

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