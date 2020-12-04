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Кесарів розтин: що потрібно знати про операцію та наслідки

04.12.2020

Результати статистики свідчать, що останнім часом близько 30% всіх пологів відбуваються через кесарів розтин. Чи небезпечно це? Кому необхідний кесарів розтин? Про те, коли потрібно робити кесарів розтин і які наслідки операції, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла»

Scar of caesarean section

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Що таке кесарів розтин?

Кесарів розтин – це хірургічна процедура, яка дозволяє дитині з’явитися на світ через розріз на животі, а не природним шляхом.

Лікарі роблять розріз у матці, після чого її зашивають. Таким чином, дитина не проходить свій природний шлях через піхву матері, а з’являється внаслідок хірургічного втручання. Варто зазначити, що ця процедура зменшує ризик смерті для жінки.

здоровье

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Коли потрібно робити кесарів розтин?

Деяким жінкам доводиться робити операцію не за своїм бажанням, а в результаті ускладнень вагітності. Також кесарів розтин необхідний пацієнткам, які вже вдавалися до цієї процедури раніше. В інших випадках необхідність кесаревого розтину визначається тільки під час пологів або  якщо у жінки раніше виявлено:

  • міому матки
  • великі кондиломи піхви
  • герпес статевих органів
  • пухлини шийки матки і піхви
  • недавно перенесені операції
  • ВІЛ тощо

tired young pregnant woman during childbirth

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Наслідки кесарева розтину

Наважуючись на кесарів розтин, потрібно врахувати такі наслідки:

  • важке відновлення після операції
  • можливі проблеми з годуванням дитини грудьми
  • деякий період після операції будуть болючі відчуття у животі та труднощі під час ходьби
  • кілька тижнів буде неможливим повноцінний догляд за дитиною
  • у майбутньому не виключені проблеми з вагітністю
  • помітний шрам на животі.

Якщо хоч один із пунктів для вас є неприйнятним, необхідно обов’язково повідомити про це лікарю.

Відновлення організму після кесаревого розтину може тривати близько місяця, а ось реабілітація після природних пологів відбувається набагато швидше.

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