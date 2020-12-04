Результати статистики свідчать, що останнім часом близько 30% всіх пологів відбуваються через кесарів розтин. Чи небезпечно це? Кому необхідний кесарів розтин? Про те, коли потрібно робити кесарів розтин і які наслідки операції, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Більше на тему: Як запобігти розривам під час пологів: поради Людмили Шупенюк

Що таке кесарів розтин?

Кесарів розтин – це хірургічна процедура, яка дозволяє дитині з’явитися на світ через розріз на животі, а не природним шляхом.

Лікарі роблять розріз у матці, після чого її зашивають. Таким чином, дитина не проходить свій природний шлях через піхву матері, а з’являється внаслідок хірургічного втручання. Варто зазначити, що ця процедура зменшує ризик смерті для жінки.

Більше ан тему: Що необхідно їсти під час вагітності: поради від Людмили Шупенюк

Коли потрібно робити кесарів розтин?

Деяким жінкам доводиться робити операцію не за своїм бажанням, а в результаті ускладнень вагітності. Також кесарів розтин необхідний пацієнткам, які вже вдавалися до цієї процедури раніше. В інших випадках необхідність кесаревого розтину визначається тільки під час пологів або якщо у жінки раніше виявлено:

міому матки

великі кондиломи піхви

герпес статевих органів

пухлини шийки матки і піхви

недавно перенесені операції

ВІЛ тощо

Більше на тему: Найпопулярніші міфи про вагітність

Наслідки кесарева розтину

Наважуючись на кесарів розтин, потрібно врахувати такі наслідки:

важке відновлення після операції

можливі проблеми з годуванням дитини грудьми

деякий період після операції будуть болючі відчуття у животі та труднощі під час ходьби

кілька тижнів буде неможливим повноцінний догляд за дитиною

у майбутньому не виключені проблеми з вагітністю

помітний шрам на животі.

Якщо хоч один із пунктів для вас є неприйнятним, необхідно обов’язково повідомити про це лікарю.

Відновлення організму після кесаревого розтину може тривати близько місяця, а ось реабілітація після природних пологів відбувається набагато швидше.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ