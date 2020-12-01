Кожна жінка, яка народила дитину, мріє не лише бути хорошою мамою, але також – здоровою та красивою. Під час вагітності жировий прошарок збільшується, а м’язи черевного преса розтягуються. Це стає причиною появи помітного животика. Що робити в такій ситуації? Як прибрати живіт після пологів? І чи можливо прибрати живіт після пологів у домашніх умовах? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».



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Як прибрати живіт після пологів?

За словами лікаря проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмили Шупенюк, живіт у жінок може приходити в норму протягом року, тому в цей період краще не проводити жодних радикальних втручань. Однак мамам ніхто не забороняє займатися невеликими фізичними навантаженнями – це допоможе відновити організм після пологів і підтримає здоров’я. Головне, пам’ятати, що все потрібно робити в міру.

Басейн

Відвідування басейну буде корисним не тільки вагітним, але й мамам, які хочуть привести себе у форму швидко. У воді у вас задіяно велику кількість м’язів, у тому числі – м’язів живота.

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Правильні фізичні навантаження

Ключове слово: правильні! Авжеж, новоспечена мама може піти до тренажерного залу. Але важливо знати, що не всі вправи можна виконувати годувальниці, бо є ризик пошкодити груди або залишитися без грудного молока, яке так потрібне маляті. Рекомендовано уникати надмірних кардіотренувань – класичної аеробіки, степу, бігу та ін.

Дієта

Дієта мами, яка годує груддю, відрізняється від дієт, які часто використовують жінки, щоб повернути стрункість. Насамперед мама повинна пам’ятати та стежити за тим, щоб дитина з грудним молоком отримувала всі необхідні вітаміни та поживні речовини. Єдине, що можна сказати про дієту мами, яка годує груддю, – не треба їсти за двох. Це міф, через який жінки набирають зайву вагу, а діти користі ніякої не отримують.

Пам’ятайте, що схуднення можна починати не раніше ніж через 8–10 тижнів після пологів.

Здоров’я вам та вашому малюку!

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