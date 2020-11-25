Псоріаз: причини, симптоми, профілактика та лікування
Псоріаз ‒ поширене захворювання шкіри, від якого страждає близько 4% населення земної кулі різного віку. Причини появи недуги дотепер повністю не вивчені, тому псоріаз вважається однією з найзагадковіших хвороб людства. Що ж таке псоріаз? Які його симптоми і хто в групі ризику? Як не захворіти на псоріаз? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
Що таке псоріаз?
Псоріаз, або лускатий лишай, – це хронічне запальне захворювання шкіри, яке супроводжується появою висипань і лущенням.
При захворюванні на псоріаз процес відмирання верхнього шару шкіри відбувається набагато швидше, ніж у здорових людей. За нормального стану шкіри цикл дозрівання клітин триває від 25 до 30 днів, а при псоріазі шкіра відмирає протягом 5 днів. Псоріаз має літню і зимову форми і переважно вражає обмежені ділянки тіла: волосяну частину голови, згини ліктьових і колінних суглобів, ділянку крижів, але може з’явитися і в інших місцях тіла.
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Які можуть бути причини псоріазу?
Наразі є багато теорій щодо причин і механізмів розвитку псоріазу. Велику увагу приділяють пусковим факторам, які провокують початок захворювання:
- травми (будь-яке пошкодження шкіри)
- інфекційні захворювання (грип, ангіна і т. д.)
- неправильне харчування
- стреси
- реакція на лікарські препарати
- кліматичні зміни
- куріння
- вживання алкоголю.
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Форми псоріазу:
- бляшковий
- волосистої частини голови
- каплеподібний
- псоріаз нігтів
- псоріаз долонь і підошов
- псоріатична еритродермія
- артропатичний псоріаз, ексудативний псоріаз.
Як виявити псоріаз?
Діагностика псоріазу зазвичай ґрунтується на характерному зовнішньому вигляді шкіри. Немає специфічних процедур для виявлення псоріазу або аналізів крові. У групі ризику:
- люди зі спадковою схильністю (понад 40% хворих на псоріаз мають родича, який страждає на псоріаз)
- з вірусними, бактеріальними, грибковими інфекціями (стрептококом, молочницею, ВІЛ та ін.)
- особи, які зазнають емоційного стресу
- з ожирінням і зайвою вагою
- які палять
- які зловживають алкоголем
- приймають деякі ліки (наприклад, протималярійні препарати та ін.)
- які зазнали сонячних опіків.
Лікування псоріазу
Це хронічне захворювання. Мета лікування – позитивні результати, щоб зникли шкірні висипання і не з’являлися якомога довше. Необхідний індивідуальний підхід до кожного конкретного хворого. Історія хвороби допомагає лікарю встановити закономірність у появі рецидивів, пов’язаних з тим чи іншим провокуючим фактором: інфекцією, порою року, нервовим перенапруженням та іншими причинами. У низці випадків псоріаз не вимагає ніякого лікування.
Профілактика псоріазу
- Уникайте переохолодження, сонячних опіків.
- Намагайтеся уникати емоційних стресів.
- Відмовтеся від куріння і зловживання алкоголем.
- З обережністю приймайте ліки (проконсультуйтесь з лікарем!).
Іноді симптоми псоріазу можуть бути дуже схожими на симптоми інших хвороб шкіри, які вимагають кардинально іншого лікування, ніж псоріаз, можуть бути заразними і становити серйозну загрозу для життя. Якщо ви ще жодного разу не зверталися до лікаря з приводу наявних у вас симптомів – обов’язково зробіть це!
Будьте здорові!
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