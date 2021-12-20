18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Віталія Мицака просто зараз!

Віталій Мицак зі столиці продемонстрував шоу повітряних кульок. «Це було весело. Але якщо уявити, що ви у фіналі шоу “Україна має талант” і скільки там буде інших, сильних номерів, то я можу сказати, що у вас немає там шансів… Тому поки що у вас три “ні”», ― сказав Женя Кот.



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