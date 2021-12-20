18 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Виталия Мыцака прямо сейчас!

Виталий Мыцак из столицы продемонстрировал шоу воздушных шаров. «Это было весело. Но если представить, что вы в финале шоу “Україна має талант” и сколько там будет других, сильных номеров, то я могу сказать, что у вас нет шансов… Поэтому пока у вас три “нет”», ― сказал Женя Кот.



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